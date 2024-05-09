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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد عز وأحمد حلمي أبرز الحضور في تشييع جثمان والدة كريم عبدالعزيز|صور

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

حرص عدد من الفنانين على حضور تشييع جثمان سهير عبد العزيز، والدة الفنان كريم عبد العزيز، والتى رحلت عن عالمنا خلال الساعات الماضية. 

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للحاضرين وكان من أبرزهم  أحمد عز وأحمد حلمي  وهاني رمزي و منة شلبي وعمرو يوسف والمنتج تامر مرسي والمنتج محمد السعدي ومحمد العدل بالإضافة نقيب الفنانين أشرف زكي .

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قررت أسرة كريم عبد العزيز اقامة عزاء والدته التي رحلت اليوم بعد صراع مع المرض غدا الخميس بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بدلا من يوم الجمعة.

حرصت نقابة المهن التمثيلية، على تقديم واجب العزاء فى وفاة والدة النجم كريم عبد العزيز، التى رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض.

وقالت فى بيان لها "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والاسى والدة الفنان كريم عبد العزيز، وصلاة الجنازة غدًا الخميس ظهرًا من مسجد الرحمن الرحيم، صلاح سالم، والعزاء يوم الجمعة بمسجد الشرطة - الشيخ زايد، وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة للدكتور اشرف زكى ومجلس الإدارة بخالص التعازى لأسرة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

قررت اسرة والدة الفنان كريم عبد العزيز منع تصوير الجنازة، وهو الأمر الذي شددوا عليه في إعلان الوفاة، حسبما جاء في بيان من المكتب الإعلامي للفنان.

وكتبوا:"إنا لله وإنا إليه راجعون ، انتقلت الي رحمة الله تعالى / السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز والدة النجم كريم عبدالعزيز وستشيع الجنازة غدا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر.

وتابعوا:"ونهيب ونؤكد علي الجميع بمنع التصوير منعا باتا حفاظا علي حرمة الموت وذلك بناء علي طلب الأسرة ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء ..

 

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