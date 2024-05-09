أخبار الفن.. ابنة فنان شهير تكشف عودة العوضي وياسمين عبد العزيز.. انهيار كريم عبد العزيز في جنازة والدته

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:
ظهور لافت لـ مي كساب بـ الحجاب .. اِعرف السبب
نشرت الفنانة مي كساب عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” صورة لها بالحجاب ، أثناء وجودها بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.
أحمد عز وأحمد حلمي أبرز الحضور في تشييع جثمان والدة كريم عبدالعزيز|صور
حرص عدد من الفنانين على حضور تشييع جثمان سهير عبد العزيز، والدة الفنان كريم عبد العزيز، والتى رحلت عن عالمنا خلال الساعات الماضية.
بحضور يسرا وكرارة والهام شاهين ومصطفي شعبان.. انهيار كريم عبد العزيز اثناء توديع جثمان والدته
حرص عدد كبير من الفنانين علي المشاركة في تشيع جثمان السيدة سهير عبد العزيز والدة الفنان كريم عبد العزيز ، بعد ان رحلت عن عالمنا أمس .
ومن ابرز الحضور الفنانة إلهام شاهين والفنانة يسرا ولبلبة والمخرج مروان حامد والفنان أمير كرارة ومصطفي شعبان ، ودخل الفنان كريم عبد العزيز في حالة بكاء شديدة ، كما انهارت شقيقته خلال تشيع الجثمان .
رجعوا لبعض.. ابنة سامي العدل تفجر مفاجأة عن عودة العوضي وياسمين عبد العزيز
كشفت رشا سامي العدل، ابنة الفنان الراحل سامي العدل، عن مفأجاة للجمهور بشأن عودة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي.
وقالت “العدل”، عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك”: “لكل الهبيدة اللي مورهمش غير الهبد والتدخل في حياة الناس واللي بيغلطوا في اتنين معظم الناس وأولهم أنا بيحبهم كل واحد على حدة ومع بعض أنا آه مش بعلق عندكم بس شوفت كمية الغل والحقد”.
وتابعت: “هما أصلا رجعوا لبعض ربنا يسعدهم ويهنيهم وحبهم يكبر ويزيد”.
نقل ريهام أيمن إلى المستشفي بعد تعرضها لوعكة صحية
نشرت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام صورة لها من داخل المستشفي .
طرح فيلم السرب بالسينمات السعودية .. اليوم
تستقبل دور العرض السينمائي بالمملكة العربية السعودية ، فيلم السرب ، من بطولة الفنان أحمد السقا ، اليوم .
وياتي عرض فيلم السرب في المملكة العربية السعودية بعد النجاح الكبير الذي حققه في السينمات المصرية وتصدره شباك التذاكر منذ طرحه .