أخبار الفن.. ابنة فنان شهير تكشف عودة العوضي وياسمين عبد العزيز.. انهيار كريم عبد العزيز في جنازة والدته

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

نشرت الفنانة مي كساب عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” صورة لها بالحجاب ، أثناء وجودها بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

حرص عدد من الفنانين على حضور تشييع جثمان سهير عبد العزيز، والدة الفنان كريم عبد العزيز، والتى رحلت عن عالمنا خلال الساعات الماضية.

حرص عدد كبير من الفنانين علي المشاركة في تشيع جثمان السيدة سهير عبد العزيز والدة الفنان كريم عبد العزيز ، بعد ان رحلت عن عالمنا أمس .

ومن ابرز الحضور الفنانة إلهام شاهين والفنانة يسرا ولبلبة والمخرج مروان حامد والفنان أمير كرارة ومصطفي شعبان ، ودخل الفنان كريم عبد العزيز في حالة بكاء شديدة ، كما انهارت شقيقته خلال تشيع الجثمان .

كشفت رشا سامي العدل، ابنة الفنان الراحل سامي العدل، عن مفأجاة للجمهور بشأن عودة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي.

وقالت “العدل”، عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك”: “لكل الهبيدة اللي مورهمش غير الهبد والتدخل في حياة الناس واللي بيغلطوا في اتنين معظم الناس وأولهم أنا بيحبهم كل واحد على حدة ومع بعض أنا آه مش بعلق عندكم بس شوفت كمية الغل والحقد”.

وتابعت: “هما أصلا رجعوا لبعض ربنا يسعدهم ويهنيهم وحبهم يكبر ويزيد”.

نشرت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام صورة لها من داخل المستشفي .

تستقبل دور العرض السينمائي بالمملكة العربية السعودية ، فيلم السرب ، من بطولة الفنان أحمد السقا ، اليوم .

وياتي عرض فيلم السرب في المملكة العربية السعودية بعد النجاح الكبير الذي حققه في السينمات المصرية وتصدره شباك التذاكر منذ طرحه .