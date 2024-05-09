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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ظهور لافت لـ مي كساب بـ الحجاب .. اِعرف السبب

مي كساب
مي كساب

نشرت الفنانة مي كساب عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” صورة لها بالحجاب ، أثناء وجودها بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

 

وتصدرت الفنانة مى كساب تريند جوجل بعد طرحها أغنية "غمض عينيك" وكشفت عن أن هناك جيل كامل لم يتعرف عليها كمطربة.

وقالت مى كساب فى تصريحات تلفزيونية: فجأة لاقيت نفسي ترند وجيل كامل طلع مش عارف إني مطربة ولا عارف تاريخي وأن عندي 4 ألبومات.

 

وأوضحت مي كساب : أنها تحضر أغنية قطة من كلمات وألحان الشاعر عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل، بالإضافة إلى تحضيرها أغنية جديدة برفقة زوجها المطرب الشعبي أوكا وتحمل اسم الأغنية آه يا دماغي ياما وهي من كلماته وألحانه، متمنية أن تنال الأغاني إعجاب الجمهور قريبًا.

يشار إلى أن مي كساب شاركت خلال موسم دراما رمضان 2024 من خلال  مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، وآخرون، من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.

مي كساب مملكة العربية السعودية عزيز الشافعي غمض عينيك المطرب الشعبي أوكا المملكة العربية السعودية

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