السجن 7 سنوات لموظف أمن متهم بهــ.تك عرض 3 تلاميذ داخل مدرسة في المقطم

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم الثاني، وهو موظف أمن بإحدى المدارس بمنطقة المقطم، بالسجن لمدة 7 سنوات، وذلك بعد إدانته في واقعة الاعتداء على 3 تلاميذ داخل المدرسة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم استغل طبيعة عمله داخل المدرسة، وارتكب أفعالًا تمس سلامة التلاميذ، ما أثار حالة من الغضب بين أولياء الأمور، ودفع الجهات المختصة لفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

وخلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة لأقوال المجني عليهم وشهادات الشهود، إلى جانب تقارير الجهات المختصة، والتي دعمت الاتهامات الموجهة لموظف الأمن، وثبتت تورطه في الواقعة.

في المقابل، قضت المحكمة ببراءة المتهم الأول، وهو مدرس بالمدرسة، بعدما تبين عدم كفاية الأدلة ضده، وعدم ثبوت مشاركته في ارتكاب الواقعة.

يأتي الحكم في إطار تشديد القضاء على الجرائم التي تمس الأطفال داخل المؤسسات التعليمية، والتأكيد على ضرورة توفير بيئة آمنة للطلاب.