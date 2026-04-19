رسميا.. موعد صرف معاشات مايو 2026 لـ 11.5 مليون مستفيد

موعد صرف معاشات مايو 2026 .. شهدت محركات البحث خلال الساعات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2026، في ظل ترقب واسع من نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين في مختلف المحافظات، مع اقتراب الموعد الرسمي للصرف وما يرتبط به من تساؤلات حول أماكن الصرف وقيمة المعاشات والشرائح المختلفة.

موعد صرف معاشات مايو 2026 رسميا

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن صرف معاشات شهر مايو 2026 يبدأ اعتبارًا من يوم 1 مايو 2026، ويستمر صرف المستحقات طوال أيام الشهر، ضمن منظومة منظمة تستهدف التيسير على المواطنين وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية بسهولة ودون معاناة.

خطة صرف المعاشات لتقليل الزحام

تعتمد الهيئة على خطة متكاملة تقوم على نظام الصرف التدريجي، حيث يتم توزيع المستفيدين على أيام متعددة خلال الشهر، مع إتاحة عدد كبير من منافذ الصرف، وذلك بهدف تقليل التكدس أمام أماكن الصرف المختلفة، وتحقيق انسيابية في تقديم الخدمة، خاصة في أوقات الذروة التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

أماكن ووسائل صرف معاشات مايو 2026

وفرت الهيئة عدة وسائل متنوعة لصرف المعاشات، بما يضمن تلبية احتياجات مختلف الفئات، وجاءت أبرز وسائل الصرف الآتية:

ماكينات الصراف الآلي ATM.

مكاتب البريد المصري.

فروع البنوك الحكومية والخاصة.

المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول.

بطاقات الدفع الإلكتروني مثل ميزة.

تأتي هذه التسهيلات في إطار سعي الدولة إلى التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات المالية، بما يسهم في تقليل الزحام وتوفير الوقت والجهد على أصحاب المعاشات.

شرائح المعاشات في مايو 2026

تختلف قيمة المعاشات وفقًا لمدة الاشتراك في التأمينات والأجر التأميني لكل مستفيد، وقد جاءت أبرز الشرائح التقريبية للمعاشات كما يلي:

تبدأ قيمة المعاش من 1495 جنيهًا.

تتدرج القيم لتصل إلى 5405 جنيهات.

تصل أعلى شريحة إلى نحو 11592 جنيهًا.

مع التأكيد على أن القيمة النهائية التي يحصل عليها كل مستفيد تختلف من شخص لآخر، وفقًا لبيانات ملفه التأميني ومدة اشتراكه.

قيمة معاشات مايو 2026 حسب الشرائح

جاءت تفاصيل شرائح المعاشات لشهر مايو 2026 على النحو الآتي:

الشريحة الأولى 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة 4370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة 5060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة 11592 جنيهًا.

خطوات الاستعلام عن المعاش إلكترونيًا

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المعاشات، لتسهيل حصول المواطنين على بياناتهم دون الحاجة إلى التوجه للمقار الحكومية، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

اختيار خدمة الاستعلام عن المعاش.

إدخال الرقم القومي بشكل صحيح.

عرض البيانات كاملة الخاصة بالمعاش.

وتسهم هذه الخدمة في توفير الوقت وتقليل التكدس، خاصة مع التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.

زيادة المعاشات 2026

في سياق متصل، تستعد الهيئة لتطبيق الزيادة السنوية الجديدة على المعاشات اعتبارًا من شهر يوليو 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والذي ينص على زيادة سنوية تصل إلى 15% كحد أقصى.

وتجري حاليًا دراسات لتحديد النسبة النهائية لهذه الزيادة، على أن يتم الإعلان عنها رسميًا فور الانتهاء من الإجراءات، وذلك ضمن خطة الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.