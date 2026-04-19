واشنطن تبحث فرص الاستثمار في مصر.. رقمنة وتوسعات استثمارية تعزز جذب رءوس الأموال

شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في مائدة مستديرة رفيعة المستوى استضافتها غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، بحضور السيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وممثلي كبرى الشركات الأمريكية العالمية، لاستعراض فرص الاستثمار في مصر ومستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي.



وأكد وزير الاستثمار خلال كلمته العمل على رقمنة شاملة للإجراءات الاستثمارية بما يسهم في تقليص زمن تأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال من شهور إلى أيام، في إطار توجه الدولة لتيسير بيئة الأعمال ورفع كفاءتها. كما أشار إلى التوسع في المناطق الاستثمارية باعتبارها أداة رئيسية لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات، مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

وكشف عن إطلاق “مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية” ليكون منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات لدعم المصدرين وتمكينهم من النفاذ إلى الأسواق العالمية بشكل أكثر كفاءة. كما تناول برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أن تعميق سوق رأس المال يمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وشهدت الجلسة نقاشات موسعة بين الجانب المصري وممثلي الشركات الأمريكية حول فرص الاستثمار في مصر، حيث أكد الجانب المصري التزامه بتذليل العقبات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن مصر تعد من أكثر الأسواق استقرارًا وجاذبية في المنطقة.

وأشادت شركة PepsiCo بالإصلاحات الضريبية الجارية في مصر وأبدت اهتمامًا بتطوير منظومة “ضريبة السكر”، فيما أكدت Boeing عمق الشراكة الاستراتيجية مع مصر، وأعلنت Chevron استمرار استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي ضمن خططها التوسعية في السوق المصري.