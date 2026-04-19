ترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوز مانشستر سيتي على أرسنال

يحتل فريق أرسنال صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة
وما زال الصراع مشتعلا على صدارة الجدول في ظل احتلال مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 67 نقطة
وحقق فريق مانشستر سيتي الفوز امام آرسنال بنتيجة 2-1
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي أمام أرسنال
1- آرسنال 70 نقطة
2- مانشستر سيتي 67 نقطة
3- مانشستر يونايتد 58 نقطة
4- أستون فيلا 58 نقطة
5- ليفربول 55 نقطة
6- تشيلسي 48 نقطة
7- برينتفورد 48 نقطة
8- بورنموث 48 نقطة
9- برايتون 47 نقطة
10- إيفرتون 47 نقطة
11- سندرلاند 46 نقطة
12- فولهام 45 نقطة
13- كريستال بالاس 42 نقطة
14- نيوكاسل يونايتد 42 نقطة
15- ليدز يونايتد 39 نقطة
16- نوتنجهام 36 نقطة
17- وست هام 32 نقطة
18- توتنهام هوتسبير 31 نقطة
19- بيرنلي 20 نقطة
20- وولفرهامبتون 17 نقطة