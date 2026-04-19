علي أبو العينين يتوج بلقب بطولة سبورتويرك هامبورغ المفتوحة للإسكواش 2026



حقق لاعب نادي وادى دجلة على ابو العينين ، المصنف الرابع عشر عالميًا ، إنجازًا كبيرًا بتتويجه بلقب سبورتويرك هامبورغ المفتوحة 2026، بعد فوزه في النهائي على منافسه يوسف سليمان ، المصنف الثاني عشر عالميًا

، بنتيجة 0-3، بواقع نقاط 5-11، 8-11، 5-11، في مباراة استغرقت 51 دقيقة.

ويُعد هذا التتويج خطوة مهمة في مشوار على ابو العينين نحو تحقيق المزيد من الإنجازات العالمية، حيث يسعى لمواصلة التألق وتعزيز ترتيبه في التصنيف الدولي.

جدير بالذكر أن بطولة سبورتويرك هامبورغ المفتوحة 2026 تعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش (PSA)، حيث تُقام في هامبورغ، ألمانيا، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الاسكواش من مختلف دول العالم. وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 133,000دولار أمريكي، بواقع

66,500 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات. وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، مما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات PSA Bronzeالمعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش.

يذكر أن أندية وادى دجلة، نجحت منذ تأسيسها في عام 2002، في تحقيق إنجازات عديدة سواء على مستوى التوسع في عدد الأندية لتشمل 10 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط ودمياط والمنيا، أو على مستوى تقديم مستوى رياضي متميز، ويقدم النادي 20 رياضة مختلفة وأكبر عدد من الملاعب من بينهم ملاعب الإسكواش وكرة القدم والتنس بالإضافة إلى حمامات السباحة.