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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نقل ريهام أيمن إلى المستشفي بعد تعرضها لوعكة صحية

ريهام ايمن
ريهام ايمن

نشرت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام صورة لها من داخل المستشفي . 

وعلقت ريهام  أيمن علي الصورة قائلة : الحمد الله علي كل شيء ، ولم تعلق أو تكشف عن أسباب نقلها هناك . 

حرصت الفنانة ريهام أيمن على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ريهام أيمن في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة باللون الأسود المزين بنقوشات الورد، وحزام حول الخصر.


تزينت ريهام أيمن بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.


أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ريهام أيمن على خصلات شعرها الكيرلي المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

الفنانة ريهام ايمن ريهام ايمن موقع التواصل الاجتماع موقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا

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