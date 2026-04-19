التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الاتحاد السكندري وحرس الحدود

حسم التعادل الإيجابي ٢-٢ مباراة الاتحاد السكندري وحرس الحدود في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية “المنافسه على الهبوط” لبطولة الدوري الممتاز





أحرز فريق الاتحاد السكندري النيجيري جون إيبوكا في الدقيقة ١٣ وييسري وحيد في الدقيقة ٤٠ بينما سجل فريق حرس الحدود محمد أشرف روقا في الدقيقة ٢٣ ومحمد زكي في الدقيقة ٧٤





وبهذة النتيجة يحتل حرس الحدود المركز ال 13 في المجموعة الثانية برصيد 20 نقطة بينما يسكن الاتحاد السكندري المركز الثامن برصيد 27 نقطة.

وخاض الاتحاد السكندري كالتالي:-

حراسة المرمى: محمود جنش.

الدفاع: كريم الديب ومحمود علاء وعبدالرحمن جودة وعبدالرحمن بودي.

الوسط: سيفوري إيزاك ومحمد توني ومحمد مجدي أفشة ويسري وحيد.

الهجوم: عبد الرحمن مجدي وجون إيبوكا.