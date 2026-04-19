إستعدادا لبيراميدز.. معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل المران

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وطالب المدير الفني لاعبيه بضرورة غلق ملف مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مؤقتًا بعد التأهل للمباراة النهائية عقب تخطي عقبة شباب بلوزداد الجزائري في الدور نصف النهائي.

وشدد معتمد جمال على ضرورة التركيز من أجل تحقيق الفوز في لقاء بيراميدز المقبل في مسابقة الدوري، وطالب اللاعبين ببذل أقصى جهد ومواصلة مسيرة الانتصارات.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم، كما منح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة قبل انطلاق التدريب.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا للقاء بيراميدز المقبل في مسابقة الدوري الممتاز، بعدما حصل الفريق على راحة سلبية بالأمس عقب التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التعادل بدون أهداف مع شباب بلوزداد الجزائري.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره بيراميدز يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.