اتحاد الطائرة يعلن جدول نهائيات الدوري المرتبط للآنسات والناشئات 2025/2026

رباب الهواري

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة اللجنة العليا للمسابقات، الجدول الرسمي لمباريات الدور النهائي لبطولة الدوري المرتبط للآنسات (القسم الأول)، إلى جانب بطولة الدوري المرتبط للناشئات تحت 15 سنة، ضمن منافسات الموسم الرياضي 2025/2026.

صالة حسن مصطفى تحتضن نهائيات البطولة
تقرر إقامة جميع مباريات الدور النهائي على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تشهد المنافسات صراعًا قويًا بين أربعة من أكبر أندية الكرة الطائرة النسائية في مصر، وهي: الأهلي، الزمالك، سبورتنج، والمقاولون العرب، في أجواء تنافسية منتظرة.

مواعيد مباريات دوري الآنسات القسم الأول

تنطلق مواجهات دوري الآنسات يوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر 2025، وتستمر حتى الأحد 4 يناير 2026، وتأتي المواعيد على النحو التالي:

  • الجمعة 26 ديسمبر: سبورتنج × الأهلي (5:30 مساءً) – المقاولون العرب × الزمالك (8:00 مساءً).
  • السبت 27 ديسمبر: الزمالك × سبورتنج (5:30 مساءً) – الأهلي × المقاولون العرب (8:00 مساءً).
  • الأحد 4 يناير 2026: سبورتنج × المقاولون العرب (5:30 مساءً) – الأهلي × الزمالك (8:00 مساءً).

جدول مباريات الناشئات تحت 15 سنة
 

تُقام مباريات الناشئات في نفس أيام المنافسات وعلى نفس الصالة، حيث يشهد الدور النهائي مواجهات قوية بين الفرق الأربعة:

  • الجمعة 26 ديسمبر: المقاولون × الزمالك (1:00 ظهرًا) – الأهلي × سبورتنج (3:00 عصرًا).
  • السبت 27 ديسمبر: المقاولون × الأهلي (1:00 ظهرًا) – سبورتنج × الزمالك (3:00 عصرًا).
  • الأحد 4 يناير 2026: المقاولون × سبورتنج (1:00 ظهرًا) – الزمالك × الأهلي (3:00 عصرًا).

ضوابط تنظيمية وإجراءات طبية

أكد الاتحاد المصري للكرة الطائرة، في خطابه المعتمد من المدير التنفيذي حسن عابد، الالتزام الكامل بتطبيق الأكواد الطبية على جميع اللاعبات، وفقًا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة. 

كما أوضح الاتحاد تحديد الرسوم التنظيمية للمباريات، مع احتفاظ لجنة المسابقات بحق تعديل المواعيد في حال وجود متطلبات خاصة بالبث التلفزيوني أو أي ظروف طارئة


 

