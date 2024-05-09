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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز صلاة الفرض في المسجد ومرة أخرى مع أسرتي؟

صدى البلد

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء: “إذا كان أمام الزوج وقت كاف لصلاة الجماعة في البيت مع اسرته ثم يدرك جماعة المسجد فلا بأس ويجوز ذلك، وهذا التصرف من شانه ارساء مبدأ الطاعة والسكينة في المنزل وجلب البركة”، لافتا إلى أنه في حالة ما إذا كان ستضيع الجماعة في المسجد فيذهب إلى المسجد أولا ثم يعود يصلي بأهل بيته.

 

هل يجوز صلاة النوافل جماعة على غرار صلاة التراويح؟

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى: “نعم يجوز وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زيارة أم حرام بنت ملحان فصلى جماعة بأهل البيت وكان في وقت ليس فيه صلاة فريضة فدل ذلك على جواز صلاة النافلة او السنن جماعة”.  


خطأ شائع يقع فيه البعض عند إدراك الإمام يبطل الصلاة

قال الشيخ عويضة عثمان إن من بين شروط صحة الصلاة؛ نطق تكبيرة الإحرام، لافتا إلى أنه في حالة ما إذا أراد شخص إدراك الإمام في الركوع فيجب ألا ينسى تكبيرة الإحرام لأنها ركن أساسي وبدونها تبطل الصلاة.

وأضاف عثمان، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ردا على أسئلة الجمهور، أنه في حالة ما إذا كان الإمام راكعا فركع المأموم مباشرة بعد تكبيرة الإحرام ودون أن يكبر تكبيرة الركوع فلا شيء عليه.

وأشار إلى أنه لا تدرك الركعة إلا إذا ركع المأموم مع الإمام واطمأن في الركوع وإذا نسي أن يسبح الله أيضا فلا شيء عليه، المهم أن يركع ويطمئن قبل أن يرفع الإمام من ركوعه.

وتابع أمين الفتوى: "أما إذا لحق المصلي الإمام وهو يرفع من الركوع فعليه ركعة".

دار الإفتاء لصلاة الجماعة الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى

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