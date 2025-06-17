غريب.. سيارة تسلا سايبرتراك الشهيرة تعمل «دليفري»

رغم الجدل الدائم حول تصميمها الغريب وحدّتها المفرطة، وجدت سيارة تسلا سايبرتراك نفسها تستخدم في أحد أشهى الابتكارات داخل مدينة مزدحمة على هيئة عربة هوت دوج متنقلة.

وفي مشهد طريف وملفت، ظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سيارة Cybertruck وقد تحولت إلى عربة طعام مضيئة، تقدم وجبات خفيفة مثل الهوت دوج، في شارع مزدحم، وقد حصد الفيديو نحو 115,000 إعجاب حتى الآن.

كانت السيارة متوقفة بجانب الرصيف، وصندوقها الخلفي مفتوح، بينما يعلوها سقف مائل مضاء يلفت الأنظار، ومع لافتة كرتونية بسيطة للهوت دوج، أصبحت محطة جذب لعشاق أطعمة الشوارع.

في زمن تملأ فيه شاحنات الطعام كل زاوية، يحتاج البائع إلى فكرة فريدة، وصاحب هذه التسلا وجدها.

مزج بين التكنولوجيا والطعام قد يكون أغرب استخدام لسايبرترك حتى الآن، لكنه بالتأكيد أحد أكثرها شعبية.