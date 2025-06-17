شاهد.. أول ظهور لـ تريزيجيه بعد عقوبة الأهلي القاسية

دوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات ظهر فيها محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لأول مرة بعد معاقبته من جانب المدير الرياضي محمد يوسف على خلفية مباراة الفريق الأخيرة ضد إنتر ميامي الأمريكي.

وأهدر محمود حسن تريزيجيه ، ركلة جزاء خلال الشوط الأول من المباراة تصدى لها الحارس أوستاري.

وقرر محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي، معاقبة تريزيجيه بخصم نسبة من عقده، بسبب مخالفة لترتيب مسددي ركلات الجزاء الذي وضعه المدير الفني خوسيه ريبيرو.

كما ظهر تريزيجيه في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي اليوم، لأول مرة بعد أزمة عقوبة الأهلي، وكانت ملامحة يخيم عليها الحزن والغضب.

وافتتح الأهلي مشواره في البطولة بتعادل سلبي أمام إنتر ميامي، في المباراة التي أقيمت فجر الأحد على الأراضي الأمريكية، في إطار نفس الجولة.