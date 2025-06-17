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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد الطيب ينتقد نجم الأهلي: تفكيره بطئ والأندية لم تتركه من فراغ

الأهلي
الأهلي

انتقد أحمد الطيب، المعلق الرياضي المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعد انتهاء إعارته لنادي الخلود السعودي بنهاية الموسم المنقضي.

وكتب أحمد الطيب، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "خلّوا بالكم ديانج، كإنسان هو طيب وجدع ومخلص جدًا وجميل!! لكنه كلاعب خط وسط وزحمة أقدام وأجساد وإيقاع لعب سريع عنده (تأخير في زمن إتخاذ القرارات المناسبة والكرة بين أقدامه)".

وأضاف: "صحيح جهده وفير وقوي في الالتحامات وسرعته الانتقالية كويسة لكن كلاعب كرة قدم مع فريق كبير أمام فريق كبير!! لا وألف لا !!!".

وتابع: "مش من فراغ الأهلي تركه!! ومش من فراغ أندية السعودية تركته!! ليعود إليك مجددًا بهذه البساطة!!.. عايزين كرة قدم تليق بإمكانات وتاريخ وجماهيرية نادي بحجم الأهلي في دولة بحجم وعظمة مصر (زمان ودلوقتي)".

أليو ديانج المعلق الرياضي خط وسط الأهلي نادي الخلود السعودي الموسم

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