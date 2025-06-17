ملخص مباراة الترجي التونسي ضد فلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية | فيديو

سقط فريق الترجي التونسي أمام فلامنجو البرازيلي بنتيجة هدفين دون رد في افتتاح مشواره بدور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية.

سجل هدفي فلامينجو اراسكايتا في الدقيقة 17 من عمر المباراة ولويس أروخو في الدقيقة 70 من زمن اللقاء.

ترتيب مجموعة الترجي في كأس العالم

ويتصدر فريق فلامينجو جدول الترتيب برصيد 3 نقاط وخلفه تشيلسي بنفس النقاط بينما لوس أنجلوس في المركز الثالث والترجي رابعا.

ويستعد الترجي التونسي لمواجهة لوس أنجلوس في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

فلامنجو قدم مباراة قوية أمام الترجي ووصل لمرماهم ب 11 تسديدة ونجح في التسديد بشكل صحيح 4 مرات ماقبل 2 فقط للترجي.



الاستحواذ كان لصالح بطل البرازيل بنسبة وصلت لـ 69% مقابل 31 % للترجي التونسي.



وتفوق فلامنجو في التمريرات ب701 تمريرة مقابل 317 للترجي ويعكس حجم السيطرة من الفريق اللاتيني على كل تفاصيل المباراة .

https://www.dazn.com/en-EG/home/bqpi71v65g7axz78gy74rsgcj/6fz0sw8jkkld1aaesplsms0p9?utm_source=onebox&utm_medium=organic&utm_campaign=Flamengo-Tunis&utm_term=highlights&utm_content=FIFAClubWorldCup