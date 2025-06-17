السبيط بـ520 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم في الأسواق بعد عيد الأضحى

قدم برنامح صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، وعبيدة أمير، تقرير فيديو لمعرفة أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء بعد عيد الأضحى المبارك.

وقالت ندى باهي، مراسلة القناة، إن الأسعار تختلف من منطقة لأخري، وأن اليوم نتعرف على أسعار السمك في جسر السويس.

وكشف أحد تجار السمك البلطي بـ280 والسبيط بـ520، وأن السبيط يكون فرش، ويتم تقطيعه على حسب احتاج المواطنين، وأن سعر سمك الثعابين 550 جنيها، وسعر سمك موسى يظهر في المواسم فقط.

وتابع أن سعر سمكة المكرونة البلدي بـ 120 جنيه، والبوري بـ 160 جنيه، وأن سمك الماكريل بـ 220 جنيه.