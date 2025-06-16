أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الإثنين

نستعرض أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور ختام تعاملات اليوم الإثنين 16يونيو 2025.

أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 84 إلى 88 جنيها للكيلو.

‏‎وسجل سعر البلطي الأسواني زيادة 10 جنيهات ليترواح بين 30 إلى 80 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر السمك الفيليه بين 75 إلى 275 جنيها للكيلو.

‏‎وصعد سعر سمك البياض 30 جنيها ليتراوح بين 130 إلى 230 جنيه للكيلو.

ارتفع سعر كيلو سمك المكرونة السويسي 20 جنيها ليتراوح بين 80 إلى 140 جنيها.

وسجل سعر السمك البوري ارتفاعا بقيمة 50 جنيها ليتراوح بين 140 إلى 220 جنيها.

‏‎وتراجع سعر السمك المكاريل 20 جنيها ليتراوح بين 100 إلى 160 جنيها.

واستقر سعر سمكة موسى بين 220 إلى 400 جنيه للكيلو.

وتراوح سعر كيلو سمك البربون بين 160 إلى 260 جنيها.

أسعار السبيط والكاليماري والكابوريا

واستقر سعر السبيط والكاليماري ليتراوح بين 230 إلى 330 جنيها.

ارتفعت أسعار الكابوريا 20 جنيها لتترواح بين 100 إلى 180 جنيها للكيلو. ‏‎

أسعار الجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين

‏‎وصعد سعر كيلو الجمبري 50 جنيها ليتراوح بين 500 إلى 650 جنيها.

وبلغت الزيادة في سعر كيلو الجمبري الصغير نحو 30 جنيها ليتراوح بين 180 إلى 400 جنيه.