صدمة جديدة لمحمد صلاح.. هالاند مرشح لهذه الجائزة

إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي، يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2023-2024، بفضل الأداء المميز الذي يقدمه مع الفريق السماوي للموسم الثاني على التوالي.

وأعلنت مسابقة "البريميرليج" عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، قائمة المرشحين لهذه الجائزة، والتي تضمنت إلى جانب هالاند، فيل فودين من نفس الفريق، وأسماء أخرى مثل بوكايو ساكا من أرسنال، وكول بالمر من تشيلسي، بالإضافة إلى لاعبين آخرين.

المرشحون لجائزة أفضل شاب بالدوري الإنجليزي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي - فيل فودين لاعب مانشستر سيتي - بوكايو ساكا لاعب أرسنال - وليم صليبا لاعب أرسنال - كول بالمر لاعب تشيلسي - كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد - ديستيني أودوجي لاعب توتنهام - أليكسندر إيساك لاعب نيوكاسل يونايتد.

في سياق آخر، يتصدر هالاند أيضًا جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بفارق كبير، حيث سجل 25 هدفا، متفوقا على منافسيه بشكل لافت، مما يبرز تألقه وقيمته كلاعب شاب في البطولة.