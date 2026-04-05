وفاة الإعلامية منى هلال وشقيقتها تودعها برسالة مؤثرة

أعلنت إيمان هلال، شقيقة الإعلامية منى هلال، وفاة شقيقتها وودعتها برسالة مؤثرة ، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتبت إيمان هلال : "لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكلُّ شيءٍ عندهُ بأجلٍ مُسمّى، ولا نقولُ إلا ما يُرضي الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنّا لفراقكِ لمحزونون.. انتقلت إلى رحمة الله شقيقتي الحبيبة، الإعلامية الكبيرة منى هلال، المذيعة بالتليفزيون المصري.. اقتصر العزاء على المقابر".

وأضافت: "نسألكم الدعاء، اللهم اغفر لها، وارحمها، وعافِها، واعفُ عنها، وأكرم نُزُلها، ووسّع مُدخلها، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقّها من الخطايا كما نقّيتَ الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ارحمها واغفر لها، وانظر إليها بعين لطفك وكرمك يا أرحم الراحمين.. اللهم أفسح لها في قبرها ونوّر لها فيه، اللهم أبدلها دارًا خيرًا من دارها، وأهلًا خيرًا من أهلها، وأدخلها الجنة، وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار".



وتابعت :"‎اللهم ارحمها فوق الأرض و تحت الأرض و يوم العرض عليك اللهم قها عذابك يوم تبعث عبادك .

‎اللهم أنزل نوراً من نورك عليها.

‎اللهم نور لها قبرها و آنس وحشتها ووسع مدخله.

‎اللهم اجعل قبرها روضه من رياض الجنة لا حفره من حفر النار ".



والجدير بالذكر أن الإعلامية منى هلال هي آخر زوجات المطرب الراحل محرم فؤاد.