الأخيرة ستبهرك .. 3 طرق فعّالة لعلاج الصداع

يعاني العديد من الأشخاص بسبب الصداع، قد يصبح الصداع شديدًا ويعيق ممارسة الأنشطة اليومية.

تتطلب هذه الحالات المعقدة، التي تؤثر على الفرد في جوانب عديدة من حياته اليومية، خطة علاجية تشمل العلاجات الوقائية والعلاجية. يُعدّ العلاج الدوائي الحالي أساسيًا، إلا أن العلاجات غير الدوائية اكتسبت شعبية في السنوات الأخيرة، ويجب اعتبارها بدائل فعّالة، إذ يمكن أن تكون مكملة أو بديلة عند الحاجة.

طرق طبيعية للتخلص من الصداع

- استهلاك الماء

أظهرت الأبحاث أن الجفاف سبب شائع للصداع، وغالبًا ما يؤدي إلى أعراض مثل الألم النابض والإرهاق، وتشير الدراسات إلى أن زيادة تناول الماء يمكن أن يساعد في تقليل تكرار الصداع ومدته وشدته لدى العديد من الأفراد.

للوقاية من الصداع الناتج عن الجفاف، من الضروري الحفاظ على رطوبة الجسم بشرب كميات كافية من الماء طوال اليوم، وتناول الفواكه والخضراوات الغنية بالماء، مثل الخيار والبرتقال والبطيخ، يُعدّ الحفاظ على رطوبة الجسم استراتيجية بسيطة وفعّالة للوقاية من الصداع وتخفيفه

- القرنفل

يُعرف القرنفل ( Syzygium aromaticum ) برائحته النفاذة القوية التي تُخفف الصداع، فهو يُهدئ الأعصاب ويُعيد الهدوء، يُمكن إضافة قطرتين من زيت القرنفل إلى ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة من الملح، ثم وضع المزيج على الجبهة لتخفيف ألم الصداع، كما يُمكن تناول فص أو فصين من القرنفل يوميًا لتخفيف الصداع، ولعلاج الصداع، يُمكن طحن بضعة فصوص من القرنفل ووضعها في منديل نظيف واستنشاق رائحتها

- الحليب

يُمكن للحليب والسمن أيضاً أن يُخففا الصداع، كما يُمكن تناول حليب البقر الدافئ لتخفيف الصداع، وقد أظهرت الدراسات أن استهلاك منتجات الألبان، الغنية بالفيتامينات والمعادن المضادة للأكسدة، يُقلل من حدوث الصداع النصفي عبر آليات مضادة للالتهابات