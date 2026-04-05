الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الأخيرة ستبهرك .. 3 طرق فعّالة لعلاج الصداع

صداع
صداع
نهى هجرس

يعاني العديد من الأشخاص بسبب الصداع، قد يصبح الصداع شديدًا ويعيق ممارسة الأنشطة اليومية.

تتطلب هذه الحالات المعقدة، التي تؤثر على الفرد في جوانب عديدة من حياته اليومية، خطة علاجية تشمل العلاجات الوقائية والعلاجية. يُعدّ العلاج الدوائي الحالي أساسيًا، إلا أن العلاجات غير الدوائية اكتسبت شعبية في السنوات الأخيرة، ويجب اعتبارها بدائل فعّالة، إذ يمكن أن تكون مكملة أو بديلة عند الحاجة.

طرق طبيعية للتخلص من الصداع 

- استهلاك الماء 

أظهرت الأبحاث أن الجفاف سبب شائع للصداع، وغالبًا ما يؤدي إلى أعراض مثل الألم النابض والإرهاق، وتشير الدراسات إلى أن زيادة تناول الماء يمكن أن يساعد في تقليل تكرار الصداع ومدته وشدته لدى العديد من الأفراد.

للوقاية من الصداع الناتج عن الجفاف، من الضروري الحفاظ على رطوبة الجسم بشرب كميات كافية من الماء طوال اليوم، وتناول الفواكه والخضراوات الغنية بالماء، مثل الخيار والبرتقال والبطيخ، يُعدّ الحفاظ على رطوبة الجسم استراتيجية بسيطة وفعّالة للوقاية من الصداع وتخفيفه

- القرنفل

يُعرف القرنفل ( Syzygium aromaticum ) برائحته النفاذة القوية التي تُخفف الصداع، فهو يُهدئ الأعصاب ويُعيد الهدوء، يُمكن إضافة قطرتين من زيت القرنفل إلى ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة من الملح، ثم وضع المزيج على الجبهة لتخفيف ألم الصداع، كما يُمكن تناول فص أو فصين من القرنفل يوميًا لتخفيف الصداع، ولعلاج الصداع، يُمكن طحن بضعة فصوص من القرنفل ووضعها في منديل نظيف واستنشاق رائحتها

- الحليب

يُمكن للحليب والسمن أيضاً أن يُخففا الصداع، كما يُمكن تناول حليب البقر الدافئ لتخفيف الصداع، وقد أظهرت الدراسات أن استهلاك منتجات الألبان، الغنية بالفيتامينات والمعادن المضادة للأكسدة، يُقلل من حدوث الصداع النصفي عبر آليات مضادة للالتهابات

الصداع علاج الصداع اسباب الصداع انواع الصداع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

حجز شقق الاسكان الاجتماعي2026

فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 خلال أيام.. وهذه هي الشروط

ترشيحاتنا

عائشة بن أحمد

شاهد.. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

دينا دياب

دينا دياب: هدفي إعادة تقديم الرقص الشرقي بصورة راقية تليق بتاريخه

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد