ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماء بالليمون في الصباح؟

قد يساعد تناول كوب من الماء بالليمون في الصباح على تحسين الهضم وزيادة مستويات فيتامين سي، بل وقد يساعدك أيضاً على اتباع روتين أفضل.

ماء الليمون له فوائده بالتأكيد، كما إنه طريقة رائعة لإضافة فيتامين سي ومضادات الأكسدة إلى نظامك الغذائي اليومي، كما أن عصير الليمون نكهة طبيعية لمشروباتك، بدلاً من الاعتماد على السكر أو المنكهات الصناعية.

فوائد الماء بالليمون

- يساعد على الهضم

يساعد الحمض على هضم الطعام، ولهذا السبب يوجد بكميات كبيرة في معدتنا، وقد يكون الحمض الموجود في الليمون مفيدًا بشكل خاص في تعزيز مستويات حمض المعدة، التي تميل إلى الانخفاض مع التقدم في السن

- يمنع تكون حصى الكلى

قد يُفيد شرب الماء بالليمون كليتيك أيضاً، فحمض الستريك الموجود في الليمون يمنع تكوّن حصى الكلى ، بل ويُفتت الحصى الصغيرة قبل أن تبدأ بالتكوّن

- مناسب لمن يرغبون في إنقاص الوزن

يمكنك الحصول على فيتامين سي من كوب عصير برتقال في الصباح، لكن استبداله بماء الليمون يُعدّ بديلاً جيداً إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، بهذه الطريقة، أنت تشرب المكونات الأساسية فقط - الليمون والماء - دون أي سكريات أو سعرات حرارية إضافية أو مواد مضافة