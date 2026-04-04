الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

غير الأكل.. طبيب يكشف عن 5 أسباب خفية لـ الانتفاخ

هاجر هانئ

يُعدّ الانتفاخ من أكثر مشاكل الجهاز الهضمي شيوعًا، ويُعزى غالبًا إلى الطعام. إلا أن الدكتور سامي قادر، المقيم في المملكة المتحدة، يُشير إلى أن هذا ليس صحيحًا تمامًا. ففي معرض رده على استفسار أحد المرضى، أوضح أن الانتفاخ قد ينجم عن أسباب متعددة، كثير منها لا علاقة له بما نأكله.

بحسب الدكتور سامي قادر، فإن إحدى مريضاته - وهي امرأة استبعدت منتجات الألبان والسكر والجلوتين من نظامها الغذائي - لا تزال تعاني من انتفاخ مستمر. وهذا يُسلط الضوء على حقيقة مهمة: أن اضطرابات الجهاز الهضمي لا ترتبط دائمًا بالنظام الغذائي.

يوضح الدكتور قادر أن الانتفاخ يحدث عادةً لسببين رئيسيين: تراكم الغازات أو زيادة الضغط والسوائل في الأمعاء. ومن ثم، يحدد خمسة أسباب رئيسية:

-إمساك
يُعدّ الإمساك أحد أكثر أسباب الانتفاخ التي يتم تجاهلها. يقول الدكتور قادر: "يحدث ذلك لأنه إذا لم يتم إفراغ الأمعاء بانتظام، فسيتراكم الضغط". عندما تكون حركة الأمعاء غير منتظمة، تتراكم الفضلات في الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى الضغط وعدم الراحة. وهذا بدوره قد يجعل المعدة تشعر بالانتفاخ والضيق.

-الغاز الناتج عن التخمير
تُهضم بعض الأطعمة، وخاصة الكربوهيدرات، بواسطة بكتيريا الأمعاء، مُنتجةً غازات مثل الهيدروجين والميثان. تُعرف هذه العملية بالتخمر، وقد تُسبب الانتفاخ. ومن الأطعمة الشائعة المُسببة للانتفاخ: الفاصوليا، والبصل، والمشروبات الغازية، والسكر، والكحول. يُمكن للميثان، على وجه الخصوص، أن يُبطئ عملية الهضم ويُفاقم الأعراض.

-عدم تحمل الطعام
مع أن الانتفاخ لا يرتبط دائماً بالنظام الغذائي، إلا أن عدم تحمل بعض الأطعمة يلعب دوراً فيه. فحالات مثل عدم تحمل اللاكتوز أو الحساسية للأطعمة الغنية بالفودماب قد تُصعّب عملية الهضم، مما يؤدي إلى الغازات، والشعور بعدم الراحة، وانتفاخ البطن بعد تناول أطعمة مثل الخبز، والحليب، والمعكرونة، أو بعض الفواكه.

-ابتلاع الهواء
من الأسباب غير المتوقعة للانتفاخ، والتي لا ترتبط بالحمية الغذائية، ابتلاع كمية زائدة من الهواء. قد يحدث هذا عند تناول الطعام بسرعة كبيرة، أو التحدث أثناء الأكل، أو مضغ العلكة، أو استخدام المصاصة، أو التدخين الإلكتروني، أو شرب المشروبات الغازية. يتراكم الهواء المحتبس في المعدة، مما يسبب الشعور بعدم الراحة.

-التغيرات الهرمونية
تلعب الهرمونات دورًا هامًا في عملية الهضم. يقول الدكتور قادر: "يشمل ذلك هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، وهرمونات الغدة الدرقية، والإستروجين، والبروجسترون - إنه موضوع واسع النطاق". يمكن لهرمونات التوتر مثل الكورتيزول، بالإضافة إلى الإستروجين والبروجسترون وهرمونات الغدة الدرقية، أن تؤثر على وظائف الأمعاء. وقد تؤدي التقلبات الهرمونية إلى إبطاء عملية الهضم، وزيادة الحساسية، والانتفاخ.

هل يمكن أن يسبب السرطان الانتفاخ؟


في حالات نادرة، قد يشير الانتفاخ المستمر إلى حالات خطيرة مثل سرطان المبيض. تشمل الأعراض التي يجب مراقبتها ما يلي:

انتفاخ مستمر في البطن
ألم الحوض
فقدان الشهية
التبول المتكرر
فقدان الوزن غير المبرر
الإمساك أو الإسهال
ألم الظهر
الشعور بتعب شديد طوال الوقت
توصي السلطات الصحية باستشارة الطبيب إذا استمر الانتفاخ أو لم يتحسن مع تغيير النظام الغذائي. 

تشمل العلامات التحذيرية فقدان الوزن غير المبرر، أو وجود دم في البراز، أو ألم شديد في البطن. أما الأعراض الطارئة، مثل:
تقيؤ الدم
صعوبة في التنفس
ألم شديد مفاجئ


لا ينتج الانتفاخ دائمًا عن الطعام. فبعض العوامل، كالإمساك والغازات وابتلاع الهواء واختلال التوازن الهرموني، قد تساهم في حدوثه. 

يساعد فهم هذه الأسباب على إدارة الأعراض بشكل أفضل. إذا استمر الانتفاخ، فمن الضروري استشارة الطبيب لاستبعاد أي حالات مرضية كامنة وضمان العلاج المناسب.

المصدر: timesnownews

الانتفاخ أسباب الانتفاخ السرطان

