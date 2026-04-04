لو عندك ضغط .. 3 عادات بسيطة للسيطرة عليه

عند تشخيص ارتفاع ضغط الدم، سيقترح مقدمو الرعاية الصحية عادات صحية مثل تناول الأطعمة المفيدة للقلب وممارسة النشاط البدني بانتظام، ورغم أن ضبط ضغط الدم يتطلب روتينًا على مدار ٢٤ ساعة، إلا أن هناك بعض الأمور التي يمكنك القيام بها مساءً لدعم خطة العلاج الشاملة.

عادات بسيطة للتحكم بضغط الدم

- تجنب تناول وجبات كبيرة قبل النوم مباشرة

قد يصعب عليك النوم إذا كنت تعاني من عسر الهضم وعدم الراحة نتيجة تناول وجبة دسمة وكبيرة قبل النوم مباشرة، حاول تناول وجبتك الرئيسية الأخيرة قبل ساعتين أو ثلاث ساعات على الأقل من موعد نومك.

إذا شعرت بالجوع ورغبت في تناول وجبة خفيفة مسائية، فاختر شيئًا خفيفًا مثل الزبادي أو بعض الفاكهة.

يمكن للمنبهات، مثل الكافيين والنيكوتين، أن تؤثر على نومك، حاول تجنب المنبهات لبضع ساعات على الأقل قبل النوم، أو لفترة أطول إذا كانت تُسبب لك صعوبة في النوم

- خصص وقتًا للاسترخاء

يُساعد النشاط البدني المنتظم على تحسين النوم بشكل عام، مع ذلك، قد يُؤثر التمرين قبل النوم مباشرةً على جودة النوم، من المهم تخصيص وقت للاسترخاء والراحة قبل البدء بروتين النوم، فهذا يُساعد على الاستعداد للنوم

- اتبع روتينًا للنوم

يساعد اتباع روتين منتظم قبل النوم على إرسال إشارة إلى جسمك وعقلك بأن الوقت قد حان للاستعداد للنوم، لا يشترط أن يكون الأمر معقداً، لكن الاستمرارية مهمة.

كما إن الحفاظ على جدول زمني ثابت لمواعيد النوم والاستيقاظ كل يوم يمكن أن يحسن جودة نومك بشكل عام

المصدر verywellhealth