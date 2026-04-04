لصحة الكلى .. احرص على تناول هذا المشروب الطبيعي في الصباح

يلعب نظامنا الغذائي دورًا كبيرًا في كيفية عمل الكلية، "الكليتان مسؤولتان عن التخلص من الفضلات الناتجة عن كل ما نأكله ونشربه، لذلك، ليس من المستغرب أن يكون للتغذية القدرة على أن تكون مفيدة للغاية أو ضارة بصحة الكلى

كما أن بإختيارك للأطعمة والمشروبات المغذية، يمكنك مساعدة كليتيك على العمل بأفضل شكل، ولتبدأ صباحك بنشاط، يتفق أخصائيو التغذية بالإجماع على أن الماء هو أفضل مشروب منعش لدعم صحة الكلى.

- يحافظ على ترطيب جسمك

الماء يساعد على ترطيب الجسم "عندما يُصاب الجسم بالجفاف، لا تقوم الكليتان بتصفية السوائل بالقدر الكافي، مما قد يُلحق الضرر بهما مع مرور الوقت، أو قد يؤدي الجفاف الشديد إلى الإصابة بأمراض الكلى المزمنة".

كم أن الماء وهو أفضل وسيلة لترطيب الجسم

- يحسن تدفق الدم

قد يؤدي الجفاف إلى انخفاض حجم الدم ، مما ينتج عنه زيادة في تركيز الصوديوم فيه، عندما يكتشف الجسم هذا التغير في حجم الدم والصوديوم، فإنه يضيق الأوعية الدموية، مما يرفع ضغط الدم مؤقتًا للمساعدة في الحفاظ على الدورة الدموية، شرب الماء لترطيب الجسم يساعد في الحفاظ على توازن وظائفه.

وبعد داء السكري، يُعد ارتفاع ضغط الدم ثاني أكبر سبب للفشل الكلوي، يُقلل ارتفاع ضغط الدم من كمية الدم المتدفقة إلى الكليتين، ومع مرور الوقت، قد تتضرر الأوعية الدموية المتضيقة في الكليتين، مما يُعيق قدرتها على تصفية الدم بكفاءة

