الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة يوميًا .. متى تكون ضارة؟

أسماء عبد الحفيظ

تُعد القهوة من أكثر المشروبات انتشارًا حول العالم، ويعتمد عليها ملايين الأشخاص يوميًا للحصول على دفعة من النشاط والتركيز. لكن ماذا يحدث لجسمك إذا التزمت بشرب القهوة يوميًا لمدة أسبوع كامل؟ هل الفوائد تفوق الأضرار، أم أن هناك آثارًا خفية يجب الانتباه لها؟

كشف الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن أبرز التغيرات التي قد يمر بها الجسم خلال أسبوع من تناول القهوة بشكل يومي.

زيادة الطاقة وتحسن التركيز

من أولى النتائج التي ستلاحظها هي الشعور بالنشاط واليقظة، حيث تحتوي القهوة على الكافيين الذي يعمل على تنشيط الجهاز العصبي، مما يساعد على تحسين التركيز والانتباه، خاصة في ساعات الصباح.

كما يمكن أن تلاحظ تحسنًا في الأداء الذهني وسرعة الاستجابة، وهو ما يجعل القهوة خيارًا مفضلًا قبل العمل أو الدراسة.

تحفيز المزاج وتقليل التوتر

يساهم الكافيين في تحفيز إفراز بعض المواد الكيميائية في المخ مثل الدوبامين، والتي ترتبط بالشعور بالسعادة. لذلك، قد تشعر بتحسن في حالتك المزاجية خلال الأيام الأولى من الانتظام على القهوة.

لكن هذا التأثير قد يكون مؤقتًا، ويختلف من شخص لآخر حسب طبيعة الجسم ومدى تحمله للكافيين.

اضطرابات في النوم

من أبرز الآثار الجانبية التي قد تظهر خلال الأسبوع هي صعوبة النوم، خاصة إذا تم تناول القهوة في فترات متأخرة من اليوم. فالكافيين قد يظل في الجسم لساعات طويلة، مما يؤثر على جودة النوم ويؤدي إلى الأرق.

تأثير على ضربات القلب

قد يلاحظ بعض الأشخاص زيادة طفيفة في معدل ضربات القلب، خاصة عند تناول كميات كبيرة من القهوة. وفي بعض الحالات، قد يشعر الشخص بالتوتر أو القلق نتيجة زيادة تأثير الكافيين.

تأثير على الوزن والهضم

القهوة قد تساعد على تنشيط عملية الأيض، مما يساهم في حرق السعرات الحرارية بشكل أفضل. كما أنها قد تساعد في تحسين حركة الأمعاء لدى البعض.

لكن في المقابل، قد تسبب اضطرابات في المعدة أو زيادة الحموضة، خاصة إذا تم تناولها على معدة فارغة.

فقدان السوائل

القهوة تُعد مدرًا خفيفًا للبول، ما قد يؤدي إلى فقدان بعض السوائل من الجسم. لذلك، من المهم تعويض ذلك بشرب كمية كافية من الماء خلال اليوم.

التعود على الكافيين

مع مرور الأيام، يبدأ الجسم في التكيف مع الكافيين، وقد تحتاج إلى كميات أكبر للحصول على نفس التأثير. وفي حال التوقف المفاجئ، قد تظهر أعراض مثل الصداع أو التعب.

متى تكون القهوة ضارة؟

قد تتحول القهوة إلى مصدر ضرر إذا:

  • تم تناولها بكميات كبيرة
  • شُربت في أوقات متأخرة
  • تم الاعتماد عليها بشكل مفرط بدلًا من النوم الجيد


نصائح لتناول القهوة بشكل صحي

  • الاكتفاء بـ1 إلى 2 كوب يوميًا
  • تجنب شربها قبل النوم
  • عدم تناولها على معدة فارغة
  • شرب الماء بجانبها لتجنب الجفاف
حريق
