قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارات إسرائيلية تستهدف مواقع في العاصمة الإيرانية طهران
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 30 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم
أفضل دعاء للرزق.. ردده بعد صلاة الفجر وقبل الذهاب للعمل
قلق دولي من دخول الحوثيين على خط المواجهة في حرب إيران وأمريكا
كيلو البانيه بكام؟.. تراجع ملحوظ فى أسعار الدواجن والبيض اليوم
ترامب: تقدم في التفاهم مع إيران و20 ناقلة نفط تعبر هرمز "احتراماً" لأمريكا
ترامب يدرس خيارا عسكريا لنقل اليورانيوم المخصب خارج إيران
عضو اتحاد المصريين بالكويت: مصر تحركت مبكرًا لضمان سلامة مواطنيها بالخارج
ترامب: المحادثات بين واشنطن وطهران تمضي على نحو جيد.. و6 أبريل موعد الحسم
أسعار الذهب دون مصنعية في السعودية
دعاء الفجر .. أفضل الأدعية والأذكار الصباحية الواردة عن النبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

تناول هذه الكمية من القهوة أو الشاي يوميًا يقلل من الإصابة بمرض خطير

هاجر هانئ

تشير الدراسات إلى أن تناول كوب إلى ثلاثة أكواب من القهوة أو الشاي يوميًا قد يُساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف. ويربط الباحثون بين الاستهلاك المعتدل وتحسين صحة الدماغ، وتعزيز الوظائف الإدراكية، والحد من التدهور العصبي. ويشير الخبراء إلى أن الفوائد تكون أقوى مع الاستهلاك المنتظم، إلى جانب اتباع نمط حياة صحي وعادات أخرى للوقاية من الخرف.

بالنسبة لمن يخشون الخرف، لا داعي للقلق إن كانوا من محبي الشاي أو القهوة. فالشاي والقهوة من أكثر المشروبات شعبية في العالم، ويستهلكهما الملايين؛ فبالنسبة للبعض، هما وسيلة للتنشيط، بينما يعتمد عليهما آخرون لتسهيل عملية الإخراج. وتشير دراسة حديثة إلى أن تناول كوب إلى ثلاثة أكواب من الكافيين يوميًا قد يقلل من خطر التدهور المعرفي.

في دراسة رصدية طويلة الأمد نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية ، والتي شملت أكثر من 132000 بالغ سليم، ارتبط تناول القهوة أو الشاي المحتوي على الكافيين بانخفاض خطر الإصابة بالخرف، وإبطاء التدهور المعرفي، والحفاظ على الوظيفة المعرفية.

"لا ننصح الأشخاص الذين لا يشربون القهوة بالبدء في شربها"، هذا ما قاله الدكتور يو تشانج، المؤلف الرئيسي للدراسة والمتدرب البحثي في ​​مستشفى ماساتشوستس العام بريغهام في بوسطن. "نحن نرى فقط أن النتائج مطمئنة للغاية بالنسبة للأشخاص الذين يشربون القهوة بالفعل".
ومع ذلك، أشار فريق الدكتور يو إلى أنه قد لا تحصل على نفس النتائج إذا شربت قهوة منزوعة الكافيين.

وبصرف النظر عن مستشفى ماساتشوستس العام بريغهام، قام علماء في كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة ومعهد برود التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد بدراسة عادات الصحة والكافيين لدى العاملين في مجال الصحة من مجموعتين من بيانات البحث، والتي امتدت مجتمعة من عام 1980 إلى عام 2023.

شملت الدراسة الأولى أكثر من 86 ألف امرأة، بمتوسط ​​عمر 46 عامًا، من دراسة صحة الممرضات. أما الدراسة الثانية، فشملت أكثر من 45 ألف رجل، بمتوسط ​​عمر 54 عامًا، من دراسة متابعة العاملين في مجال الرعاية الصحية، وهي مشروع مكمل يركز على صحة الرجال.

كيف أُجريت الدراسة؟


طُلب من المشاركين إكمال استبيان ساعد في قياس استهلاكهم للقهوة العادية، والقهوة منزوعة الكافيين، والشاي لمدة أربع سنوات على الأقل. وبعد فترة متابعة متوسطة بلغت حوالي 37 عامًا، تم تشخيص أكثر من 11000 شخص بالخرف.

استُنتج أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من القهوة أو الشاي المحتوي على الكافيين أقل عرضة للإصابة بالخرف، مع وجود ارتباط أقوى بين هذه الفئة العمرية (75 عامًا فأقل). وكان الأشخاص الذين يشربون أكبر كمية من القهوة المحتوية على الكافيين أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 18% على الأقل مقارنةً بمن يشربون أقل كمية. أما بين مُحبي الشاي، فكان الأشخاص الذين يشربون أكبر كمية أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 14% مقارنةً بمن يشربون أقل كمية.

ووفقاً للعلماء، فإن العدد الأمثل للأكواب، والذي يصل إلى حوالي 8 أونصات لكل حصة، من كل مشروب كان مثالياً.

يقول الخبراء إن العلاقة بين القهوة والشاي المحتويين على الكافيين وخطر الإصابة بالخرف تنطبق على أولئك المعرضين لخطر كبير للإصابة بهذه الحالة، والتي تؤدي إلى فقدان الذاكرة الكامل، بما في ذلك أولئك الذين يحملون جين APOE4، وهو عامل خطر وراثي مهم لمرض الزهايمر.

ومع ذلك، يقول الدكتور تشانغ إن الخرف، كونه حالة معقدة، لا يمكن الوقاية منه تماماً بمجرد التدخل الغذائي. وأضاف: "شرب القهوة وحده لا يوفر التأثير السحري الذي يمكن أن يمنع الأشخاص من الإصابة بالخرف".

القهوة الشاي صحة الدماغ التدهور العصبي الخرف

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد