4 أنواع الحليب من الأفضل إلى الأسوأ للتحكم في السكر في الدم..تفاصيل

يسعى الكثير من الأشخاص إلي تجنب ارتفاع معدل سكر الدم، لذلك يُعدّ اختيار الحليب عاملاً بالغ الأهمية، خاصةً لمحبي منتجات الألبان. فمن الخيارات النباتية إلى منتجات الألبان التقليدية، يؤثر كل نوع على مستويات الجلوكوز في الدم بشكل مختلف. فما هو السرّ إذن؟ ينصح الخبراء باختيار الحليب قليل الكربوهيدرات، الخالي من السكر المضاف، والغني بالبروتين.

أفضل أنواع الحليب وأسوأها للتحكم في نسبة السكر في الدم

-حليب الصويا

يُعدّ حليب الصويا الخيار الأمثل لمرضى السكري، فهو يتصدر قائمة الخيارات الأنسب للتحكم بمستوى السكر في الدم. يتميز بتوازن مثالي بين انخفاض نسبة الكربوهيدرات وارتفاع نسبة البروتين، مما يُساعد على استقرار مستويات الجلوكوز. ويعود ذلك بشكل خاص إلى غناه بالبروتين، حيث يحتوي كل كوب منه على ما يقارب 8 إلى 9 غرامات، مما يُبطئ امتصاص السكر.

كما أن الأطعمة قليلة الكربوهيدرات تساعد على منع ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مفاجئ، وتحتوي على ألياف تدعم تنظيم مستوى السكر في الدم. مع ذلك، احرص دائمًا على اختيار حليب الصويا غير المحلى لتجنب السكريات الخفية.

-حليب اللوز

يُعدّ حليب اللوز خيارًا ثانيًا ممتازًا، خاصةً إذا كنت ترغب في نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات. يحتوي حليب اللوز غير المُحلّى على نسبة سكر شبه معدومة أو منخفضة جدًا، وله تأثير ضئيل على مستوى السكر في الدم.

لكن إليكِ المشكلة: بما أن حليب اللوز منخفض البروتين، فقد لا يُشعركِ بالشبع لفترة طويلة. لذا، يُنصح بتناوله مع أطعمة غنية بالبروتين مثل المكسرات أو البيض لتحقيق توازن في مستوى السكر في الدم.

-حليب الماعز

حليب الماعز غني بالعناصر الغذائية المفيدة، ولكنه يحتوي على نسبة أعلى من الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية. يحتوي على كمية معتدلة من البروتين، حوالي 8 إلى 9 جرامات، ونسبة أعلى من الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية التي قد ترفع مستوى السكر في الدم.

الكمية أمر أساسي إذا كنت تتحكم في نسبة السكر في الدم.

-حليب البقر

يُعدّ حليب البقر الخيار الأخير للتحكم في مستوى السكر في الدم، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكريات. فهو غنيّ بالكربوهيدرات - حوالي 12 غرامًا لكل كوب - ويحتوي على اللاكتوز، وهو سكر طبيعي. كما أنه قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى الجلوكوز في الدم. ورغم احتوائه على نسبة جيدة من البروتين، إلا أن نسبة الكربوهيدرات إلى البروتين فيه تجعله أقل ملاءمة لمن يسعون إلى تثبيت مستوى السكر في الدم.

