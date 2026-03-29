ماذا يحدث لجسمك عند تناول البسطرمة؟

تعتبر البسطرمة من الأطعمة الغنية بالبروتين والمعادن مثل الحديد والزنك، إضافة إلى فيتامين B12 الضروري لصحة الجسم ووظائفه الحيوية. وتُستخدم عادة كوجبة خفيفة أو ضمن أطباق الإفطار والساندويتشات.



ورغم فوائدها الغذائية، يحذر خبراء التغذية من الإفراط في تناول البسطرمة بسبب محتواها العالي من الصوديوم والدهون.

فالإكثار منها قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، احتباس السوائل، وزيادة السعرات الحرارية، ما يزيد خطر زيادة الوزن.

كما يمكن أن تسبب أحيانًا مشاكل في المعدة مثل الحموضة أو الانتفاخ، خصوصًا لدى الأشخاص ذوي المعدة الحساسة.



وينصح المختصون بتناول البسطرمة بكميات معتدلة، ودمجها مع خضروات طازجة أو خبز كامل الحبوب لتقليل أي آثار سلبية محتملة، مع الحفاظ على نظام غذائي متوازن يضمن الاستفادة من قيمتها الغذائية دون الإضرار بالصحة.