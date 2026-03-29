علاج جفاف البشرة بمكونات طبيعية من المنزل

تحتاج البشرة في الأجواء الممطرة لعناية فائقة وذلك لتعرضها الجفاف.

ويمكن التعامل مع جفاف البشرة بسهولة باستخدام مكونات طبيعية متوفرة في المنزل، بعيدًا عن الكريمات الكيميائية المكلفة.

إليك أفضل الوصفات المنزلية لترطيب البشرة بفعالية:



1. زيت الزيتون والعسل

المكونات: ملعقة صغيرة زيت زيتون + ملعقة صغيرة عسل.

الطريقة: اخلطي المكونات وادهني الوجه والجسم برفق، اتركيه 15–20 دقيقة ثم اغسلي بماء فاتر.

الفائدة: زيت الزيتون يغذي البشرة، والعسل يرطب ويمنع فقدان الماء.



2. الزبادي

المكونات: ملعقتان كبيرتان من الزبادي الطبيعي.



الطريقة: ضعيه على البشرة لمدة 10–15 دقيقة ثم اشطفيه.

الفائدة: يحتوي على البروبيوتيك والدهون التي ترطب وتنعّم البشرة.



3. الأفوكادو

المكونات: نصف ثمرة أفوكادو مهروسة.



الطريقة: ضعيه مباشرة على الوجه واتركيه 15 دقيقة قبل الغسل.

الفائدة: غني بالفيتامينات والدهون الصحية التي تعيد للبشرة نعومتها.



4. زيت جوز الهند

المكونات: ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.



الطريقة: دلّكي به البشرة قبل النوم ودعيه يمتص طوال الليل.



الفائدة: يرطب بعمق ويعزز الحماية من التشققات والجفاف.

5. الشوفان والحليب

المكونات: ملعقة كبيرة شوفان + ملعقة كبيرة حليب.



الطريقة: اخلطي المكونات لعمل عجينة وافرديها على الوجه لمدة 10–15 دقيقة ثم اغسليه.



الفائدة: الشوفان يهدئ البشرة ويخفف الحكة، والحليب يرطب وينعم الجلد.



تجنبي الماء الساخن جدًا عند الغسل لأنه يزيد الجفاف.



اشربي كمية كافية من الماء يوميًا للحفاظ على رطوبة البشرة من الداخل.



استخدمي هذه الوصفات 2–3 مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.