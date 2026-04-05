برلماني: إشادة «موديز» تؤكد نجاح الإصلاح الاقتصادي وتعزّز ثقة المؤسسات الدولية

أشاد النائب حسام خليل، عضو مجلس النواب، بالتقديرات الأخيرة الصادرة عن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، مؤكدًا أنها تعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري، ونجاح الدولة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي متوازن رغم التحديات العالمية والإقليمية.

وأوضح “خليل” في تصريحات خاصة أن تحقيق فائض أولي متزايد في الموازنة العامة يعد مؤشرا إيجاببا على كفاءة السياسات المالية التي تنتهجها الحكومة، خاصة في ظل التوسع في الإصلاحات الضريبية وتعزيز الإيرادات دون تحميل المواطنين أعباء إضافية غير مدروسة.

وأضاف أن الخطوات التي اتخذتها الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل تعكس رؤية واضحة نحو تحقيق الاستدامة المالية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

واختتم النائب حسام خليل تصريحه بالتأكيد على أن المؤشرات الإيجابية الحالية تمثل خطوة مهمة على طريق التعافي الاقتصادي، وتعكس قدرة الدولة المصرية على التوازن بين تحقيق النمو ومواجهة الضغوط الخارجية.