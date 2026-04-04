طلب إحاطة حول ارتفاع أسعار الأسماك رغم وفرة الموارد.. وبرلماني يطالب الحكومة بالتدخل

تقدم عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بـ مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس المجلس، موجّه إلى كل من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والثروة السمكية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الارتفاع الملحوظ في أسعار الأسماك بمختلف أنواعها في السوق المصرية، رغم ما تمتلكه مصر من مقومات ضخمة في هذا القطاع.

وأكد النائب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مصر تمتلك شواطئ بحرية واسعة، إلى جانب البحيرات الطبيعية ونهر النيل، وعلى رأسها بحيرة ناصر، فضلًا عن مشروعات الاستزراع السمكي التي تم الإعلان عنها خلال السنوات الماضية، وهو ما كان من المفترض أن يسهم في توفير الأسماك بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشار إلى أن الدولة كانت تعوّل على الثروة السمكية كبديل مناسب لتعويض ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، وتوفير مصدر بروتين بأسعار في متناول المواطنين، إلا أن الواقع الحالي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، ما أضعف قدرة المواطنين على الاستفادة من هذا البديل.

وأوضح أن هذه الزيادة "نسفت آمال المواطنين" في الحصول على غذاء مناسب بتكلفة معقولة، مطالبًا الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع، سواء كانت مرتبطة بتكاليف الإنتاج أو سلاسل التوريد أو حلقات التداول داخل الأسواق.

وطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأسواق، وتعزيز الرقابة على أسعار الأسماك، مع التوسع في دعم الإنتاج المحلي وتطوير منظومة التسويق، بما يضمن تحقيق التوازن بين وفرة الإنتاج ووصوله للمواطن بسعر عادل.

وشدد على ضرورة إحاطة المجلس بكافة التفاصيل والإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لضمان استقرار أسعار الأسماك وتخفيف الأعباء عن المواطنين.