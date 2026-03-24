ضبط 1.2 طن أسماك وفسيخ متغيرة الخواص في حملة تفتيشية بالدقهلية

تابع الدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، والدكتورة حنان أبو العطا، مدير عام الصحة والمجازر، والدكتور سامح الدسوقي، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وبالتعاون مع علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية.

بقيام حملة بمدينة نبروة بعضوية الدكتورة هبة رحمو، طبيبة التفتيش على اللحوم بالمديرية، والاشتراك مع الدكتورة إيمان عماد، مأمور ضبط قضائي بمديرية التموين بالدقهلية.

أسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر أسماك وفسيخ متغيرة في الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالي وزن 1 طن و260 كجم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والحملات مستمرة للحفاظ على وصول طعام آمن خالٍ من مسببات الأمراض.