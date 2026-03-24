جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية على مخابز المنصورة.. إشادة بالجودة وتشديد على الالتزام بالوزن

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ محافظة الدقهلية،، عدد من المخابز داخل مدينة المنصورة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة الخبز المدعم والتأكد من انتظام العمل والالتزام بالضوابط التموينية المقررة.

وشملت الجولة عددًا من المخابز بمناطق مختلفة داخل المدينة، حيث تفقد المحافظ سير عملية الإنتاج، واطمأن على انتظام صرف الحصص المقررة من الخبز للمواطنين دون تكدسات أو معوقات، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالوزن القانوني للرغيف وجودته، مع صرف الحصة المقررة لكل بطاقة تموينية ومنع تجميع البطاقات تحت أي ظرف.

واثناء تفقد محافظ الدقهلية مخبز بشارع قناة السويس أثنى على مستوى الخدمة وجودة الخبز مشيدا بحسن الأداء في المخبز والالتزام بالوزن المقرر لرغيف الخبز المدعم والمواصفات الجيدة مؤكدا انه نموذج مثالي للمخابز يجب الاحتذاء به.

وحرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين المترددين على المخابز، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمة وجودة الخبز، مشددًا على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير الخبز المدعم باعتباره من السلع الاستراتيجية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

كما تفقد المحافظ منفذ بيع الخبز المدعم بالمعرض الدائم بشارع قناة السويس بالمنصورة، يرافقه الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، للتأكد من انتظام صرف حصص الخبز المدعم للمواطنين دون تأخير أو تمييز والالتزام بصرف الحصة لبطاقة تموينية واحدة لكل مواطن .