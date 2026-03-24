إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة في تصادم دراجتين ناريتين بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم على طريق قرية أبو داوود بتمي الامديد بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بأخرى وإصابة ثلاثة.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة كل من عمرو حسن متولي قنديل26 عاما بجرح قطعي بالأنف ونزيف بالأنف وسحجات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود أحمد عبد الحافظ 19 عاما بجرح قطعي متهتك بالذقن وجرح قطعي بالساق اليسرى، واشتباه ما بعد الارتجاج ومصطفى محمود علي السيد17عاما بجرح قطعي بالشفاه، وخلع بالكتف الأيسر وسحجات بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى تمي الأمديد، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.