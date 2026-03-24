مصرع شاب وإصابة آخر إثر اصطدام دراجة نارية وتوك توك بالدقهلية

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر إثر وقوع حادث تصادم دراجةنارية وتوك توك على طريق اتميدة -البوها بميت غمر بمحافظة الدقهلية.



حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام دراجه ناريه مع توك توك مابين قرية اتميدة والبوها بميت غمر مما أدى إلى مصرع شاب وإصابة آخر.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين مصرع محمود إسلام حواس 18 عاما وإصابة نصر محمد السيد

16 عاما بسحجات بالجسم ؛ اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالصدر والبطن، تم نقل المتوفى والمصاب إلى مستشفى ميت غمر .

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.