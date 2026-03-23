ننشر أسماء المصابين بحادث تصادم ربع نقل وتوكتوك في الدقهلية

حصل "صدى البلد" على اسماء المصابين في حادث تصادم توك توك بربع نقل على طريق كوم النور ـميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وجاءت أسماء المصابين على النحو التالي:

نور سليمان علي

17 عاما والاصابة

سحجات بالجسم

اشتباه ما بعد الارتجاج

سلمي مصطفي سعد

16 عاما

اشتباه ما بعد الارتجاج

سحجات بالجسم

خالد علاء احمد

30 عاما

اشتباه ما بعد الارتجاج

سحجات بالجسم

مصطفي عبدالرحمن محمد

34 عاما

سحجات بالجسم

اشتباه ما بعد الارتجاج

هانم عبدالحليم علي

68 عاما

سحجات بالجسم

اشتباه ما بعد الارتجاج

عبدالحميد احمد قشطه

35 عاما

اشتباه ما بعد الارتجاج

سحجات بالجسم

كما اصيب عبدالفتاح السعيد ابوحاجد

45 عاما باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات بالجسم ..هاجر محمد عطيه 20 عاما

وأصيبت بسحجات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج ..هناء مصطفي محمد 45 عاما

اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات بالجسم

رؤي عطيه العايدي

6 أعوام بسحجات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج

سجود عطيه العايدي

16 عاماسحجات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج

هشام الراعي الجيهي

27 عاما باشتباه ما بعد الارتجاج سحجات بالجسم ووفاء نصر البيومي 28 عاما

سحجات بالجسم

اشتباه ما بعد الارتجاج

محمد علي حجاج

30 عاما

سحجات بالجسم

اشتباه ما بعد الارتجاج

اسامه سليمان سليمان

20 عاما بسحجات بالجسم اشتباه ما بعد الارتجاج

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.