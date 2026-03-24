من بينهم طفل.. إصابة 4 أشخاص في حادث اصطدام نقل وملاكى بالدقهلية

أصيب أربعة أشخاص من بينهم طفل بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل وملاكى على طريق المنصوره شربين أمام بنزينه كفر الوزير بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل وملاكى على طريق شربين -المنصورة امام كفر الوزير.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين إصابة كلا من عدلات السيد مقبل 47 عاما بنزيف من الفم والأنف؛ بسمه السيد ابراهيم 29 عاما كسر بالفك السفلي والأنف ومنه محمود الشحات 21 عاما باشتباه نزيف بالمخ اياد علاء الدسوقي

10باشتباه نزيف بالبطن.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى شرببن لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق