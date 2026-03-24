عقب اجازه العيد.. وكيل التعليم بالدقهلية يتفقد عددا من مدارس إدارة غرب

تفقد بسيوني محمد بسيوني وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية عددا من مدارس إدارة غرب المنصورة التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية عقب العوده من إجازة عيد الفطر المبارك.

وكان فى استقباله محمد حجاج وكيل الإدارة وشملت الجولة المرور على مدارس:

الفردوس الابتدائية بنين ؛والفردوس للتعليم الأساسي بنات، والفردوس الإعدادية بنين

وخلال الجولة تابع بسيوني انتظام الدراسة داخل الفصول الدراسية واطمأن على مستوى الانضباط والحضور وانتظام المعلمين في أداء مهامهم.

كما تفقد سجلات المتابعة والأنشطة المدرسية موجها بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية للمناهج بما يحقق بيئة تعليمية مستقرة للطلاب.

وأكد بسيوني استمرار الجولات الميدانية بكافة الإدارات التعليمية لدعم العملية التعليمية وتعزيز الانضباط داخل المدارس.

ووجه الشكر لإدارة غرب المنصورة التعليمية وإدارات المدارس وهيئة التدريس تقديرا للجهود المبذولة في دعم وانتظام العملية التعليمية.