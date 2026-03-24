خلاف على ملكية شقة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مُشاجرة بين بعض الأشخاص بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (عامل ونجله وزوجته"اثنان منهم مصابان بجروح قطعية وسحجات)، وطرف ثان: (شقيق الأخيرة، وسيدتان "اثنان منهم مصابان بجروح قطعية وكدمات)، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة ميت غمر، تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب باستخدام "سلاح أبيض – عصا خشبية" لخلافات بينهم حول ملكية شقة بالمنزل محل إقامتهم محدثين الإصابات المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة والأدوات المستخدمة فى التعدى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.