بسبب معاكسة فتاة.. ضبط 11 شخصا في مشاجرة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مُشاجرة بين بعض الأشخاص بالجيزة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (4 أشخاص "اثنان منهم مصابان بجروح وسحجات متفرقة") وطرف ثان: (7أشخاص "أحدهم مصاب بعقر كلب") جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب بالأيدى وباستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية محدثين الإصابات المنوه عنها، لقيام اثنين من الطرف الثانى بمعاكسة سيدة من الطرف الأول، وحال محاولة أحد الأهالى الفض بينهم وبحوزته كلب "غير مرخص" قام الكلب بعقر أحد أفراد الطرف الثانى محدثاً إصابته.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم (عصا خشبية – سلاح أبيض) المستخدمين فى التعدى، وكذا ضبط مالك الكلب وبحوزته الكلب المشار إليه (جار إيداعه بإحدى الجهات البيطرية المختصة)، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.