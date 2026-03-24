الرئيس الإماراتي: الاعتداءات الإيرانية تقوض الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
عمليات البحث عن مفقودين تتواصل في وسط تل أبيب بعد ضربة صاروخية إيرانية
عاجل| التعليم العالي: تعليق الدراسة حضورياً بالجامعات والمعاهد يومي الأربعاء والخميس وتحويلها "أونلاين"
الدفاع الكويتية: اعتراض 13 صاروخا باليستيا من أصل 17 داخل المجال الجوي
الخارجية اللبنانية: سحب اعتماد السفير الإيراني لا يشكل قطعا للعلاقات
مواعيد مباريات الأهلي في مرحلة حسم لقب الدوري
الإمارات تعلن مقتل متعاقد مدني وإصابة 5 جنود في هجوم صاروخي بالبحرين
تطورات مثيرة في قضية فضل شاكر مع المحكمة العسكرية
بلومبيرج: دول خليجية تدرس خيارات عسكرية لمواجهة التصعيد الإيراني
زيادة 30% في الرواتب بهذا الموعد | بشرى عاجلة للموظفين بالدولة
الرعاية الصحية: رفع درجة الاستعداد بمنشآت التأمين الشامل لمواجهة تقلبات الطقس
زوكربيرج يطوّر وكيلًا ذكيًا لإدارة مهامه .. هل يتجه الذكاء الاصطناعي لقيادة ميتا
إلهام أبو الفتح
حوادث

جريمة العيد بالوراق.. عامل يكبل ابنه ويحتجزه دون طعام بسبب إدمان الآيس

ندى سويفى

تباشر نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في قتل عامل لنجله بعد احتجازه لمدة يومين والاعتداء عليه بالضرب لمحاولة منعه من تعاطي مخدر “الآيس” داخل شقة بمنطقة الوراق

وكشفت التحقيقات التي أجريت برئاسة المستشار عمرو خالد رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية تحت إشراف المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية أن المجني عليه صبي يبلغ من العمر 17 عاما، أسفرت مناظرة جثته عن وجود كدمات وسحجات بمختلف أنحاء الجسد وآثار تكبيل بالحبال حول اليدين والقدمين وازرقاق بالوجه. 

وأشارت التحقيقات أن والد الصبي وراء ارتكاب الجريمة بعدما حاول تقويم نجله ومنعه من تعاطي المواد المخدرة بعد إدمانه فبحث عنه في الشارع حتى عثر عليه لكثرة تركه المنزل وأعادة مرة أخرى واحتجزه داخل غرفة بالشقة لمدة يومين حيث كبله بالحبال وكان ينهال عليه بالضرب باليدين والقدمين في جميع أنحاء جسده، كما منعه من الطعام والشراب طوال اليومين حتى خارت قواه من الضرب والاحتجاز وفارق الحياة وفوجئ الأب بتحول ابنه لجثة هامدة. 

قررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الابن المجني عليه وتحديد أسباب وتوقيت الوفاة كما قررت حبس الأب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اعترافه باحتجاز نجله وضربه بعد تكبيله بالحبال لمنعه من تعاطي المخدرات وعلاجه من الإدمان إلا انه فارق الحياة. 

تلقت غرفة عمليات النجدة في آخر أيام عيد الفطر المبارك بلاغًا يفيد العثور على جثة شاب مقيد بحبل داخل غرفة في شقة بالوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

بالفحص تبين أن الشاب كان مدمنًا للمخدرات وفشلت أسرته في علاجه داخل مصحة لعلاج الإدمان فقرر والده علاجه داخل المنزل عن طريق تقييده بحبل الغسيل وأغلق عليه الغرفة، لكنه تفاجأ في اليوم التالي بوفاته داخل الغرفة.

وأبلغ والد المتوفى رجال المباحث التي حضرت على الفور ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

اجازة للطلاب والمعلمين بالمدارس الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

فؤاد الهاشم

إحالة فؤاد الهاشم للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة عابدين

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 800 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

الحرب

آخر تطورات مشاورات التهدئة بين طهران وواشنطن

الأردن

صفارات الإنذار تدوي في الأردن

الإمارات

الإمارات: إصابة 5 من منتسبي وزارة الدفاع البحرينية في اعتداء إيراني

بالصور

تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية.. نصائح طبية للوقاية وتخفيف الأعراض

تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية
تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية
تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية

3 كوارث أمريكية بوقت واحد.. حريق بمصفاة تكساس واصطدام طائرة ونيران تلتهم محكمة تاريخية

حريق هائل في إحدى أكبر مصافي النفط بتكساس
حريق هائل في إحدى أكبر مصافي النفط بتكساس
حريق هائل في إحدى أكبر مصافي النفط بتكساس

منجم فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع الحمص؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء منقوع الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء منقوع الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء منقوع الحمص؟

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون
طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون
طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

فيديو

عزز مناعتك في الطقس المتقلب

لماذا تصاب بالبرد كثيرا؟.. الحل هنا

واقعة كرموز

لغز مأساة الإسكندرية.. اعترافات صادمة للمتهم بإنهاء حياة والدته وأشقائه الخمسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد