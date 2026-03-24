جريمة العيد بالوراق.. عامل يكبل ابنه ويحتجزه دون طعام بسبب إدمان الآيس

تباشر نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في قتل عامل لنجله بعد احتجازه لمدة يومين والاعتداء عليه بالضرب لمحاولة منعه من تعاطي مخدر “الآيس” داخل شقة بمنطقة الوراق.

وكشفت التحقيقات التي أجريت برئاسة المستشار عمرو خالد رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية تحت إشراف المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية أن المجني عليه صبي يبلغ من العمر 17 عاما، أسفرت مناظرة جثته عن وجود كدمات وسحجات بمختلف أنحاء الجسد وآثار تكبيل بالحبال حول اليدين والقدمين وازرقاق بالوجه.

وأشارت التحقيقات أن والد الصبي وراء ارتكاب الجريمة بعدما حاول تقويم نجله ومنعه من تعاطي المواد المخدرة بعد إدمانه فبحث عنه في الشارع حتى عثر عليه لكثرة تركه المنزل وأعادة مرة أخرى واحتجزه داخل غرفة بالشقة لمدة يومين حيث كبله بالحبال وكان ينهال عليه بالضرب باليدين والقدمين في جميع أنحاء جسده، كما منعه من الطعام والشراب طوال اليومين حتى خارت قواه من الضرب والاحتجاز وفارق الحياة وفوجئ الأب بتحول ابنه لجثة هامدة.

قررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الابن المجني عليه وتحديد أسباب وتوقيت الوفاة كما قررت حبس الأب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اعترافه باحتجاز نجله وضربه بعد تكبيله بالحبال لمنعه من تعاطي المخدرات وعلاجه من الإدمان إلا انه فارق الحياة.

تلقت غرفة عمليات النجدة في آخر أيام عيد الفطر المبارك بلاغًا يفيد العثور على جثة شاب مقيد بحبل داخل غرفة في شقة بالوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

بالفحص تبين أن الشاب كان مدمنًا للمخدرات وفشلت أسرته في علاجه داخل مصحة لعلاج الإدمان فقرر والده علاجه داخل المنزل عن طريق تقييده بحبل الغسيل وأغلق عليه الغرفة، لكنه تفاجأ في اليوم التالي بوفاته داخل الغرفة.

وأبلغ والد المتوفى رجال المباحث التي حضرت على الفور ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة.