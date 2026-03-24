مخلفات حول السور من الخارج.. تفاصيل حريق سوق الجملة

سيطرت سيارة إطفاء تابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة على حريق محدود بمحيط سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر.

وأشارت التحريات إلى أن الحريق اندلع في كمية مخلفات بجوار السور الخارجي لسوق الجملة ولم تشتعل النيران في أي من باكيات السوق بالداخل والسوق بالكامل سليم.

ودفعت غرفة إطفاء أكتوبر فور تلقيها البلاغ بسيارة إطفاء واحدة تمكنت من إخماد النيران لمحدودية مساحتها.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق بسوق الجملة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة لمحل البلاغ.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.