محافظ الدقهلية : جهود صحية متميزة في العيد .. وتقديم 100 ألف خدمة طبية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن مديرية الصحة، قدمت أداء متميزا ومجهودات ملموسة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، تنفيذًا لخطة شاملة تهدف إلى تأمين المواطنين وتقديم خدمات طبية آمنة ومتميزة على مدار الساعة، مشددًا على استمرار التنسيق الكامل بين مختلف القطاعات لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل توفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وأضاف أنه لا يتوقف عن دعم القطاع الصحي بالدقهلية، إيمانا منه بأهمية الدور الذي تقوم به الكوادر الطبية وفرق التمريض، للتخفيف عن المرضى والمترددين والمصابين.

وأوضح الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مديرية الشئون الصحية كثّفت مرورها الميداني، حيث تم تنفيذ 1213 مرورًا على المستشفيات والمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب تكثيف أعمال مكافحة ناقلات الأمراض في أماكن التجمعات والمتنزهات.

وأضاف "الجزار " أن غرفة الطوارئ والعمليات المركزية استقبلت 260 مكالمة عبر الخط الساخن (137)، إلى جانب 431 بلاغ حوادث، تم التعامل معها فورًا، وأسفرت عن إسعاف 517 مصابًا وتوجيههم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم تسكين 52 حالة رعاية مركزة وحضانات من خلال مشروع “رعايات مصر”، من بينها 29 حالة عبر الخط الساخن، بما يعكس كفاءة التعامل مع الحالات الحرجة وسرعة الاستجابة لها.

وأوضح الدكتور حمودة الجزار أن قطاع الطب العلاجي شهد نشاطًا مكثفًا، حيث تم تقديم الخدمة لـ 9400 حالة استقبال وطوارئ، و5940 حالة بالعيادات المسائية، إلى جانب إجراء 65 عملية جراحية وتقديم 6268 خدمة أشعة، مع متابعة انتظام النوبتجيات وتفعيل غرف الطوارئ بالمستشفيات.

وفي قطاع الطب الوقائي، تم المرور على 699 منشأة صحية، وتقديم 4743 جرعة لقاح مضاد للسعار، فضلًا عن تكثيف أعمال صحة البيئة والتأكد من سلامة الأغذية داخل المستشفيات، ومعالجة نحو 2.5 مليون كجم من النفايات الطبية.

كما شملت الجهود تنفيذ 110 مرورات لمكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض، و70 مرورًا لمتابعة إجراءات مكافحة العدوى، إلى جانب 172 مرورًا لتعزيز الحوكمة والانضباط الإداري، وتنظيم 1500 ندوة توعوية استفاد منها أكثر من 20 ألف مواطن.

وفي إطار المبادرات الرئاسية، تم تقديم خدمات الكشف والتوعية لنحو 19,812 مواطنًا، مع تشغيل 17 عيادة متنقلة وتنظيم قافلتين علاجيتين لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية.

كما قامت إدارة العلاج الحر بالمرور على 24 مستشفى خاص، للتأكد من جاهزيتها والتزامها ببروتوكولات الطوارئ واستعدادها لاستقبال الحالات الحرجة، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومتكاملة للمواطنين.