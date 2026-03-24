من بينهم رضيعة.. إصابة أربعة من أسرة واحدة إثر انقلاب ملاكى بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بينهم رضيعة ..بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى أمام منطقة الكسارة اتجاه جمصة بمحافظة الدقهلية.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق جمصه مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين اصابة كلا من هاني حمدان مجاهد سمرة 55 عاما باشتباه كسر بالكاحل الايمن سحجات بالجسم باشتباه ما بعد الارتجاج أشواق إبراهيم السيد جليل 45 عاما باشتباه كسر بالكتف الايسر والقدم اليمنى سحجات بالجسم اشتباه ما بعد الارتجاج.

وهاجر هاني حمدان مجاهد27 عاما بسحجات بالجسم اشتباه ما بعد الارتجاج وشاهنده احمد ابو العلا 50 يوما بكدمات بالبطن والصدر باشتباه ما بعد الارتجاج سحجات بالجسم.



تم نقل المصابين إلى مستشفى جمصة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.