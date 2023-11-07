اختل توازنه أم أنهى حياته بنفسه.. الكاميرات تكشف سبب وفاة مهندس داخل سيتي ستارز

‏يكثف رجال مباحث القاهرة من جهودهم لسرعة كشف غموض بلاغ بسقوط شخص من علو داخل مول سيتي ستارز بمدينة نصر .

ويجري فحص كاميرات المراقبة لبيان ما إذا كان المتوفي اختل توازنه وسقط أم انتحر بإلقاء نفسه من الطابق السابع ، ويتم سؤال شهود العيان على الواقعة في محاوله لكشف ملابسات الحادث .

‏تلقَّى قسم شرطة مدينه نصر أول بلاغاً بسقوط شخص من الطابق السابع داخل مول سيتي ستارز بأرض الجولف بدائرة القسم .

‏على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ ، وتبين من الفحص أن الشخص المتوفي يعمل مهندس 43 سنة ، وجاري فحص سبب سقوطه لبيان إذا كان انتحر أم اختل توازنه وسقط وذلك من خلال تفريغ كاميرات المراقبة ، وسؤال شهود العيان وفحص علاقات المتوفي من خلال هاتفه المحمول واسرته .