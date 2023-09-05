سقوط تاجر سلاح بالمعادي في قبضة مباحث القاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة الأسلحة والإتجار بها ، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تاجر سلاح حال إستقلاله دراجة نارية بدائرة قسم شرطة المعادى ، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة".

وبمناقشته إعترف بقيامه بالاتجار فى الأسلحة البيضاء وطبنجات ضغط الهواء ، كما تم بإرشاده ضبط عدد 24 سلاح أبيض "مطواة" أحجام مختلفة وطبنجة ضغط غاز وكبسولات الغاز والطلقات الخاصة بها ، وطبنجة ضغط هواء داخل مسكنه ، جاءت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها عبر مواقع التواصل الإجتماعى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.