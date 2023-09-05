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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط تاجر سلاح بالمعادي في قبضة مباحث القاهرة

المتهم
المتهم

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة الأسلحة والإتجار بها ، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تاجر سلاح حال إستقلاله دراجة نارية بدائرة قسم شرطة المعادى ، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة".

وبمناقشته إعترف بقيامه بالاتجار فى الأسلحة البيضاء وطبنجات ضغط الهواء ، كما تم بإرشاده ضبط عدد 24 سلاح أبيض "مطواة" أحجام مختلفة وطبنجة ضغط غاز وكبسولات الغاز والطلقات الخاصة بها ، وطبنجة ضغط هواء داخل مسكنه ، جاءت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها عبر مواقع التواصل الإجتماعى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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الأسلحة البيضاء الأسلحة السوشيال ميديا القاهرة المعادي مباحث القاهرة وزارة الداخلية

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