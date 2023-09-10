بحوزتهم سلاح ومخدرات .. ديلر السلام في قبضة مباحث القاهرة

‏جهود أمنية كبيرة يبذلها رجال مباحث القاهرة في مكافحة المخدرات ، حيث تمكنوا من ضبط ثلاثة ديلر بحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة ، تمت عملية الضبط تنفيذاً التوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، في ضبط 3 عاطلين لهم معلومات جنائية حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام وفرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار وسلاح أبيض ومبلغ مالى.

وإعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسلاح النارى بقصد الدفاع ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.