ابني راح فين.. أم مغمى عليا ونجلها متوفى في الأسانسير بالجيزة|ما القصة؟

شهدت منطقة المنيب في الجيزة، واقعة مأساوية بعد سقوط صغير من يد والدته داخل بئر مصعد بأحد العقارات، وتعرضت الأم للإغماء وتم نقل الصغير إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

القصة الكاملة لوفاة صغير في مصعد المنيب

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد العثور على جثة صغير داخل بئر مصعد بأحد العقارات بمنطقة المنيب، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على جثة صغير بالغ من العمر شهورا داخل بئر مصعد بأحد العقارات في المنيب، وتم إيداعه ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

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وشرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة، التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أنه أثناء توقف الأم انتظارا للمصعد داخل العقار المشار إليه وبعد وصول المصعد سقط الصغير من بين يديها إلى بئر المصعد وتعرضت الأم للإغماء في وقتها.

واستمعت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى أقوال شهود العيان في الواقعة، الذين قرروا العثور على جثمان صغير في بئر المصعد ووالدته مغشيا عليها، وبعد محاولات إفاقتها تحدثت إليهم تسأل عن صغيرها حيث ظلت تردد «ابني راح فين»، وتم إبلاغ المباحث التي وصلت وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.

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وفي سياق متصل كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات مقتل صغير بالغ من العمر 3 سنوات «سوداني» بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين أن والدته وراء ارتكاب الواقعة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من المستشفى أفادت باستقبال صغير بالغ من العمر 3 سنوات وبه آثار سحجات في منطقة الرقبة، وتم إيداعه ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات، وصول صغير بالغ من العمر 3 سنوات «سوداني» وبه سحجات بمنطقة الرقبة، وشرحت التحريات الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الصغير «مصرية»، والتي قامت بالإعتداء على الصغير حتى توفي في يديها، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة الأمن من ضبطها وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة معللة ذلك بـ أن بشرته سمراء اللون مثل والده، وهي كانت تريده مثل بشرتها، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.