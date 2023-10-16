عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ابني راح فين.. أم مغمى عليا ونجلها متوفى في الأسانسير بالجيزة|ما القصة؟

مصعد - أرشيفية
مصعد - أرشيفية

شهدت منطقة المنيب في الجيزة، واقعة مأساوية بعد سقوط صغير من يد والدته داخل بئر مصعد بأحد العقارات، وتعرضت الأم للإغماء وتم نقل الصغير إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر

فيديوهات بنت من غير هدوم.. تفاصيل جديدة في إنهاء حياة عاطل عين شمس

مترجعش غير لما تجيب 100 جنيه .. حكاية سيدة المنصورة وتسول صغيرها بالشوارع

معرفش أنه ممنوع.. حيثيات حبس السائح الأجنبي: شايل حشيش في مكان حساس

القصة الكاملة لوفاة صغير في مصعد المنيب

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد العثور على جثة صغير داخل بئر مصعد بأحد العقارات بمنطقة المنيب، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على جثة صغير بالغ من العمر شهورا داخل بئر مصعد بأحد العقارات في المنيب، وتم إيداعه ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

اقرأ أيضا| أقوال مغتربة من ضحايا عنتيل المقطم: صورني في الحمام وكان عايز الحرام

اقرأ أيضا| كانوا بيعدلوا هدومهم.. نجلاء تطلب الخلع: شوفته بعيني في الأسانسير

اقرأ أيضا| قالي انتي للمتعة والدلع.. مها تشكو غدر زوجها بعد 4 سنين زواج

اقرأ أيضا| صوّرنا في غرف نومنا| فتاة تفضح تصرفات عنتيل المقطم أمام النيابة

وشرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة، التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أنه أثناء توقف الأم انتظارا للمصعد داخل العقار المشار إليه وبعد وصول المصعد سقط الصغير من بين يديها إلى بئر المصعد وتعرضت الأم للإغماء في وقتها.

واستمعت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى أقوال شهود العيان في الواقعة، الذين قرروا العثور على جثمان صغير في بئر المصعد ووالدته مغشيا عليها، وبعد محاولات إفاقتها تحدثت إليهم تسأل عن صغيرها حيث ظلت تردد «ابني راح فين»، وتم إبلاغ المباحث التي وصلت وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ ايضا.. بوابة وزارة الداخلية 2023.. احصل على 30 خدمة لاستخراج الوثائق من المنزل

اقرأ ايضا.. سرق صور صاحبتي بدون ملابس.. اعترافات مثيرة للمتهم بإنهاء حياة عاطل بالقاهرة

اقرأ ايضا.. لامس مناطق حساسة.. فعل فاضح لعاطل بعد صلاة الجمعة في الجيزة.. تفاصيل

اقرأ ايضا.. ضحية معلمة بولاق.. شهد: كنت بروح لها تحطلي مكياج وتطلعني للرجالة  

وفي سياق متصل كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات مقتل صغير بالغ من العمر 3 سنوات «سوداني» بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين أن والدته وراء ارتكاب الواقعة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من المستشفى أفادت باستقبال صغير بالغ من العمر 3 سنوات وبه آثار سحجات في منطقة الرقبة، وتم إيداعه ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات، وصول صغير بالغ من العمر 3 سنوات «سوداني» وبه سحجات بمنطقة الرقبة، وشرحت التحريات الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الصغير «مصرية»، والتي قامت بالإعتداء على الصغير حتى توفي في يديها، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة الأمن من ضبطها وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة معللة ذلك بـ أن بشرته سمراء اللون مثل والده، وهي كانت تريده مثل بشرتها، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.

الجيزة مديرية امن الجيزة المنيب مصعد اخبار الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمت الجمهور.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فنانة إسرائيلية عن الحرب

4 بنوك مصرية تستقبل ملايين الدولارات.. هدية أوروبية للاقتصاد المصري

رقم خرافي.. الكشف عن قيمة تبرع محمد صلاح لدعم الشعب الفلسطيني

بعد تفاعلها مع إسرائيلية ..صور جمعت كارلا وزوجها هيثم سعيد

الثروة السمكية تكشف حقيقة نفوق السمك البوري

90مليون جنيه من إمام عاشور.. ميدو يكشف موقف أحمد فتوح مع الزمالك

العالم يلبي دعوة الرئيس| مصر تعيد الأمل للقضية الفلسطينية.. السبت المقبل

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

موضوعات متعلقة

عشان طالع لأبوه.. أم تنهي حياة صغيرها بشكل مثير في الجيزة

مليون ونصف كلمة السر.. أمن الجيزة يكشف لغز جثامين سيارة الواحات

مترجعش غير لما تجيب 100 جنيه .. حكاية سيدة المنصورة وتسول صغيرها بالشوارع

إصابة 9 أشخاص في حادث ميكروباص على محور 26 يوليو بالجيزة

المحامي بتاعها حبسها.. حيثيات الحكم على هالة: زورت محضرا في قسم شرطة

عايز يشوه سمعة مراتي.. سائق يسدد 3 طعنات لشاب في إمبابة

لغز يحيط بالعثور على جثث 3 رجال داخل سيارة ملاكي بالواحات البحرية

فيديوهات بنت من غير هدوم.. تفاصيل جديدة في إنهاء حياة عاطل عين شمس

ترشيحاتنا

لو طفلك مسافر معاك.. اعرف خطوات استخراج باسبور للأبناء

اتساع الحرب.. تحذير عاجل من إيران بشأن فتح جبهات قتال ضد إسرائيل

غداً.. قطع المياه ببعض المناطق في القاهرة |تعرف عليها

سمير فرج:الرئيس السيسي رفض دخول الرعايا الأجانب بمعبر رفح إلا بعد السماح بدخول المساعدات لغزة

الصحة: رفع جاهزية المستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية إستعدادا لتداعيات الأوضاع في غزة

المذيع اتعصب عليه .. مسئول إسرائيلي سابق : فليذهب الفلسطينيين لسيناء بها مساحة شاسعة | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يفجر مفاجأة عن سبب زيادة الإصابة بالربو والحساسية الصدرية

بعيداً عن الضجيج.. أول رد من أسرة محمد صلاح على التبرع لـ غزة

بمساعدة كنغر.. رجل أجنبي ينقذ حيوانه الأليف من الغرق بأستراليا.. فيديو

مع الخيل.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

رقم صادم.. فارق العمر بين مجدي الهواري وزوجته دنيا عبد المعبود

رقص ابنة غادة عادل.. شاهد حفل زفاف المخرج مجدي الهواري

المواعيد والشروط .. كل ما تريد معرفته عن التقديم للحج 2024 | فيديو

شاهد.. الداخلية تشارك الأطفال اليوم العالمي للمكفوفين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ